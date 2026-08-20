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連載目次

ウェブアクセシビリティとは

デジタル庁が公開している『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』によると

ウェブアクセシビリティは、「利用者の障害の有無やその程度、年齢や利用環境にかかわらず、ウェブで提供されている情報やサービスを利用できること、またはその到達度」を意味すると記述されています。

このウェブアクセシビリティを達成するには、例えば以下のような点を考慮する必要があります。

色の見え方が異なる人がいる。

例：赤や緑が似た色に感じる人など。

例：赤や緑が似た色に感じる人など。 周囲の環境によって、文字の視認性が異なる。

例：日差しの強い屋外では、屋内よりもスマートフォンの文字が見づらい。

2024年に障害者差別解消法が改正され、「合理的配慮の提供」が民間事業者に義務化されました。このような背景からアクセシビリティ対応の重要性が高まっています。

※以降、本稿の「アクセシビリティ」という言葉はウェブアクセシビリティを指します。

以降、ウェブアクセシビリティの対応について、あるプロジェクトでの事例を紹介します。

社会的に重要性が高まっているアクセシビリティ対応について、対応方法の参考になれば幸いです。

アクセシビリティの対応事例

アクセシビリティの対応を考える際、WCAG（※）などのガイドラインには多くの項目があり、様々な検討や対応が必要です。

コストや期間が限られる中で何を優先するのか、どこまで対応するのかを考える必要があります。さらにブランディングとの兼ね合いなども考慮しなければなりません。

ここからは、実際のプロジェクトでの事例を、対応の流れ、具体的な対応内容、より取り組めると良かったところの順に紹介します。

※ WCAGとは、Web Content Accessibility Guidelinesの略で、ウェブコンテンツに対するアクセシビリティ対応のガイドラインです。同じ内容がISO規格やJIS規格として採用されています。

アクセシビリティ対応の流れ

本プロジェクトでは以下の手順で対応を行いました。

利用者・利用環境を確認する

対応方針を定める

対応方針を関係者全体に共有する

アクセシビリティ対応を行う

対応をチェックする

図に表すと、下のような流れになります。

以後、上記手順に沿って、具体的にどのように進めたかを紹介します。

※説明中に使用している画像は、事例説明のために作成した画像であり、実際のプロジェクトのデータではありません。

1. 利用者・利用環境を確認する