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ソニー生命保険（以下、ソニー生命）は2026年7月28日、「中高生が思い描く将来についての意識調査2026」の結果を発表した。本調査はインターネットで2026年6月4〜12日に実施され、有効サンプル数は全国の中学生200人、高校生800人を合わせた1000人となっている。

将来の日本や世界に対する不安は下降傾向

10年後の日本や世界について明るい見通しを持っているか、不安を抱いているかについて聞いた設問では、10年後の日本について不安を抱いている中学生の割合は68.5％、10年後の世界に不安を抱いている割合は66.5％となり、過半数を占めた。高校生では、10年後の日本に不安を抱いている割合は68.9％、10年後の世界に不安を抱いている割合は68.0％という結果となった。

2025年の調査結果と比較すると不安を抱いている割合は減少しており、高校生における10年後の日本に対する不安は2025年の77.3％から8.4ポイント下降した。

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