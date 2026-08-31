この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

「優秀な人材を採用すれば、組織は強くなる」。その前提は、本当に正しいのだろうか。本連載では、Googleでソフトウェアエンジニアとして「Google Maps」「Android OS」の開発に携わり、メルカリで執行役員Group CTO（最高技術責任者）およびMercari India取締役Managing Directorを歴任した若狹建氏が、日本企業のグローバル開発とAI時代の組織づくりについて、当事者としての経験を語る。第1回は、2018年にメルカリが実施したインド工科大学（IIT）卒業生の大型一括採用と、その後の組織立ち上げについて（聞き手・構成：Tech Japan）。

※本記事における内容は個人の見解であり、過去に所属した組織の公式見解を代表するものではありません。

採用は成功したのに、組織は課題にぶつかっていた

2019年8月、私はメルカリに入社しました。シリコンバレーに本社があったSun Microsystemsをはじめ、GoogleでGoogle MapsやAndroid OSの開発に携わり、Apple、LINEを経てのことで、キャリアの大半を多国籍かつさまざまなバックグラウンドを持ったメンバーの入り交じった開発チームで過ごしてきました。メルカリからお声掛けいただいた理由は「楽しいから一緒に働こう」というよりは「課題を一緒に解決してほしい」というものでした。外からは華やかに見えていた会社の、その率直さを面白いと感じ、新たな挑戦として入社を決めました。前年の2018年、メルカリはインド工科大学（IIT）の卒業生を一括採用して話題になっていましたが、その1年後の開発組織は課題に直面していました。

先に断っておくと、メルカリは当時の日本で最も大胆にグローバル化に踏み出した会社の一つです。それでも、暗黙知を前提とした日本的な組織運営のままでは、世界から集めた優秀な人材を受け入れ切れていませんでした。

読者の皆さんの組織では「うちは日本の会社だから、海外とは事情が違う」という感覚を、どこかにお持ちではないでしょうか。かつてはそれで困ることはありませんでした。しかし、エンジニア不足が深刻になり、海外の人材とともに開発することが現実の選択肢となった今、事情は変わりました。さらに生成AIの登場は、グローバル化と同じく「言わなくても分かる」に依存した組織運営の限界を突きつけています。グローバル化に最も積極的だったメルカリですら、この壁にぶつかりました。「海外とは事情が違う」と考えたままの組織と現実とのズレは、もっと大きいはずです。第1回では、メルカリでこの課題がどのように顕在化したのか、その出発点からお話しできればと思います。

1300人が応募、約30人を採用。「Go Bold」で始まったインド工科大学の一括採用

1|2 次のページへ