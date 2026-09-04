2026年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法により、企業にはカスハラへの対策が求められる。アイフォーカスは、AI音声データ解析機能を備えたLTE通信スマートウォッチ「カスハラ対策Watch」を2026年10月1日から提供開始すると発表した。
IoT（モノのインターネット）デバイスやプラットフォームの企画、開発を手掛けるアイフォーカスは2026年8月18日、AIによる音声データ解析機能を備えたLTE通信スマートウォッチ「カスハラ対策Watch」を、2026年10月1日から提供開始すると発表した。接客対応時の音声をクラウド上でAI解析し、カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）に該当する発言を早期検知して管理者に通知する製品だ。
2026年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法により、企業にはカスハラへの対策が求められる。企業には従業員の安全確保をはじめ、ハラスメント発生時の迅速な対応、事実確認のための記録管理など、実効性のある体制整備が求められている。
こうした法改正や社会的要請を背景に、同社は現場スタッフの安全確保と証跡管理を一体で実現する支援プラットフォームとして同製品を展開するとしている。
従来、現場でのトラブル記録にはスマートフォンや固定防犯カメラが用いられるケースが多かった。しかし、スマートフォンは緊迫したトラブル発生時に取り出して操作することが難しく、記録のタイミングを逃すリスクがあった。相手に向けて端末を構える動作が対人刺激となり、事態を悪化させる懸念やプライバシー上の配慮も課題となっていた。
一方、固定カメラは設置場所の制約や導入コスト、画角による死角の問題があり、訪問先や移動を伴う現場では利用できないという制約があった。
これらの課題を解消するために、カスハラ対策Watchは腕時計型のウェアラブルデバイスを採用したという。腕に装着した状態でワンタッチで操作できるので、即座に音声記録を開始し、相手を過度に刺激することなく自然な形で状況を記録できる。常時装着しているため記録の立ち遅れを防ぎ、場所を選ばずに利用できる点も特長としている。
同製品は、端末とクラウドシステム、管理者向けダッシュボードを連携させ、カスハラの検知から証跡管理までを一元化する。
システムの構成と役割は以下の通り。
アイフォーカスは、同製品の特長として以下の5点を挙げている。
同製品は、周囲に支援者がいない状況で顧客に対応する職種での利用を主に想定している。
同端末には、心拍センサーによる体調モニタリング機能や、加速度センサーによる転倒、異常動作検知機能も搭載されている。カスハラ対策にとどまらず、従業員の健康状態把握や作業中の安全確保までを総合的に支援する。
アイフォーカスは今後について、建設土木業、製造業、物流業、清掃業などの現場を含め、ウェアラブルデバイスとクラウド技術を融合した事故防止製品の高度化を推進し、安全な職場環境づくりに貢献していくとしている。
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