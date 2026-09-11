＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第8話のテーマは「脱VPN」。ランサムウェア感染のビッグニュースに焦った経営層biz子が大騒ぎ。しかし運用担当のop子は、いつになく冷静に諭します。正しく運用保守すれば、VPNアプライアンスはまだ戦える――。たとえ、低予算のママでも……。※本作はフィクションです。
＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※本作はフィクションです。実在の人物、団体、商品などとは一切関係がありません。
ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT
第8話のテーマは「脱VPN」です。ランサムウェア感染のビッグニュースに焦った経営層biz子が「脱VPNよ！」と大騒ぎ。しかし運用担当のop子は、いつになく冷静に「危ないのはVPN（仮想プライベートネットワーク）技術じゃなくて、放置された古い機器の脆弱性なんです」と諭します。正しく運用保守すれば、VPNアプライアンスはまだ戦える――。たとえ、低予算のママでも……。
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