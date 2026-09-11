第8話のテーマは「脱VPN」です。ランサムウェア感染のビッグニュースに焦った経営層biz子が「脱VPNよ！」と大騒ぎ。しかし運用担当のop子は、いつになく冷静に「危ないのはVPN（仮想プライベートネットワーク）技術じゃなくて、放置された古い機器の脆弱性なんです」と諭します。正しく運用保守すれば、VPNアプライアンスはまだ戦える――。たとえ、低予算のママでも……。

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