生成AIの飛躍的進化が、ソフトウェア開発やセキュリティの「前提」を根本から塗り替えつつあります。かつて年単位を要した大規模コードの移行作業がわずか数週間に短縮される一方で、CTFのようなセキュリティ競技でAIが人間を圧倒するなど、技術の発展は驚異的な効率化と同時にこれまでにない脅威やパラダイムシフトをもたらしています。

さらに、Webセキュリティのバイブルである『徳丸本』の8年ぶりの改訂や、脱VPN・SIEM最適化といった現場起点のインフラ改善、最新LLMのパフォーマンス実測比較まで、現場のエンジニアが今まさに直面している課題と未来へのインサイトが凝縮されたラインアップとなりました。

Anthropicは、本番コードベースを別の言語に移植する大規模なコード移行プロジェクトをどのように実施しているかを解説したブログ記事を公開した。

「もうAIに勝てる人間はほとんどいない」。CTFは競技として崩壊し、脆弱性探索は“パチンコ”と化し、CVEの所持は何の実績にもならなくなった。日本有数の実績を持つ現役ハッカーが語る、AIの華々しい性能向上の裏にある負の側面とは。

事業拡大に伴い、NASの容量不足や拠点間のIPアドレス競合といった課題に直面したトヨシマセンイ。同社はNASとネットワーク環境を刷新し、既存のIPアドレス体系を変更することなく、VPNを使わないリモートアクセス環境を構築した。

Webアプリケーションセキュリティの定番『徳丸本』が8年ぶりに改訂するという。2026年7月に開催された「Hack Fes. 2026」で、第3版の改訂ポイントを著者・徳丸浩氏が解説した。

ログ増大でSIEM製品に全てのログを保存できず、脅威インテリジェンスサービスも各拠点1ライセンスに制限せざるを得なかったセガサミーHD。こうした制約を解消するために、セキュリティ運用をどう変えたのか。

ソニー生命保険が全国の中高生1000人を対象に実施した「中高生が思い描く将来についての意識調査2026」の結果を公表した。中高生の将来なりたい職業の上位10位などが明らかになった。

AI需要の高まりでメモリ需給が逼迫（ひっぱく）する中、メモリの容量不足やコスト増大の課題にアプローチする手法が注目を集めている。キオクシアが発表した技術も、メインメモリの使用効率を高める効果が期待される。

システムの問題をどう見つけ、改善効果をどう測り、次の投資判断にどうつなげるか――。パーソルキャリアはAPMを軸としたオブザーバビリティーを実践し、継続的なシステム改善を進めてきた。オブザーバビリティーを組織に根付かせ、改善のサイクルを回してきた同社の取り組みについて聞いた。

主要なAIチャットサービスの「ChatGPT」「Gemini」「Claude Sonnet 5」の中で、応答速度が一番速いのはどれなのか。時間帯によって速度は変わるのか。測定値はどれだけ安定しているのか。実測を基に検証する。

認証もユーザー操作も必要ない。Microsoft Entra IDで、ネットワーク経由の攻撃によってコードを実行される恐れのある脆弱性が見つかった。CVSS基本値は10.0だ。Microsoft 365やAzureなどの認証基盤を支えるサービスで何が起きていたのか。

今回のランキングでは、高度なAIツールを活用した圧倒的な開発速度の向上と、それに伴うセキュリティや運用の在り方の再定義が色濃く映し出されました。

AIエンジニアリングが身近になる一方で、基礎的なWebセキュリティ知識やシステムの「質」を担保する観察眼の重要性は一層増しています。テクノロジーの進化を自らの武器へと変え、より価値の高い課題解決へと挑むエンジニアの皆さんの日常に、本記事群が新たな気付きとなれば幸いです。