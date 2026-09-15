Googleは2026年9月10日（米国時間、以下同）、AIアシスタント「Gemini」をWindowsのデスクトップ環境へネイティブに統合する専用アプリケーションを、全世界に向けて提供開始した。

同アプリケーションは、日常業務で使用するアプリケーションやツールと連携して動作するよう設計されている。作業中の画面からショートカットキーを入力することで即座に呼び出せる他、専用のワークスペースにおいて「Google Drive」などのデータと連携したタスクの実行や、画像・動画の生成に対応する。対応OSは「Windows 10」および「Windows 11」だ。

［Alt］＋［Space］キーで作業画面上に即座にオーバーレイ表示

ユーザーはPCでの作業中、どの画面からでも［Alt］＋［Space］で、アクティブな作業画面の手前にオーバーレイ形式で「Gemini」を即座に起動できる。

これにより、別のウィンドウに切り替えることなく、作成中の文書に関する内容のファクトチェックを指示したり、プレゼンテーション資料に適したキャッチーなタイトル案をブレインストーミングしたりできるようになる。

パーソナルAIエージェント「Gemini Spark」や各種Googleサービスとも連携

単発の質問やプロンプト処理にとどまらず、複雑で集中を要する業務を遂行するための専用ワークスペースも備える。ユーザーはワークスペース内で、Geminiで提供されてきた各種機能を包括的に利用できる。

ワークスペース内では、複数段階の工程を伴うタスクを24時間体制のパーソナルAIエージェントGemini Sparkへ委託できる。

「Gmail」など各種Googleサービスから直接情報を抽出し、プロジェクトの進捗（しんちょく）状況や要約を自動作成させるといった処理にも対応する。

「Nano Banana」による画像生成と「Gemini Omni」による動画生成

デスクトップ環境から直接、クリエイティブなコンテンツを生成する機能も統合された。

プレゼンテーション資料などに用いる画像を「Nano Banana」で生成できる。動画生成AI機能「Gemini Omni」を通じて、高品質な動画のディレクションをデスクトップで実行できる。Googleは「構想の立案から画像や動画のアセット作成までを、単一のアプリケーション内で完結できる」と述べている。

PCの処理速度を損なわない軽量設計、順次機能拡張を予定

Googleは「バックグラウンドでの動作時や呼び出し時においても、PCのパフォーマンスを低下させない軽量な設計だ」としている。作業負荷の高い業務環境においても、システムの動作を妨げずに並行して利用できるという。

Googleは「Windows向けGeminiの始まりに過ぎない」とし、機能を段階的に拡張する計画を示している。同アプリケーションはgemini.google/desktopからダウンロードして利用できる。