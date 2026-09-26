企業における出社回帰への方針転換とそれに伴う人材流出の懸念、生成AIが浸透してもなお解消されないエンジニア不足など、組織と人材に関するテーマに大きな関心が寄せられました。インフラ面ではVMware製品からの脱却策、データベースやネットワーク構築の最適化、ゼロトラストの本来の目的など、直面するコスト高や運用の限界を突破するための事例記事や解説記事がよく読まれました。AIによるレガシーコード刷新も含め、これまでの当たり前を根底から見直す視点は引き続き重視されています。

本稿では9月7〜13日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

テレワークから出社へ――。企業の間で出社回帰の動きが広がる一方、テレワークの制限や廃止を受けて、退職や転職を検討する人もいる。それでも企業が出社回帰を進めるのはなぜなのか。

生成AIやAIエージェントにより既存業務の効率化が進む一方、ITエンジニア不足が顕著だ。ITRの調査によれば、企業における人材不足が拡大しているが、とりわけ特定の職種に関してその傾向が強い。その背景には何があるのか。

三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ会社、Japan Digital Designは、ドキュメント検索システムのデータベースに「Amazon Aurora DSQL」を採用した。「Amazon Aurora Serverless」と比較して、データベースのコストを約87％削減できたという。その違いはどこにあるのか。

SASEは脱VPNをはじめとする個別の課題を解決する手段となるが、SASEを導入したからといってゼロトラストが実現するわけではない。「SASE＝ゼロトラスト」という幻想を乗り越え、全体最適へと進むためには何が必要なのか。バーチャル情シス、須藤あどみん氏が解説する。

「Wi-Fi 8」に対応する製品が早くも姿を現し始めた。無線LAN規格がWi-Fi 8になることで、オフィスや家庭の無線LANは何が変わるのか。次世代規格の特徴を見てみよう。

ネットワークの複雑化が課題となっていたANAは、個々のシステムに専用回線を用いる構成を見直し、数カ月かかっていたネットワークの構築期間を数週間に短縮したという。どのような仕組みに改めたのか。

何年もかかっていたレガシーシステムの刷新が、AIによって「6週間」に――。COBOL、VMware、.NETなどのシステムをAIを活用して移行、刷新する1年間の取り組みの成果をAWSが公開した。

VMware製品群のライセンス体系変更で、コスト増に直面したSMBC日興証券。サーバ仮想化製品の移行で、ITインフラコストを5年で20％削減できる見込みだという。その移行方法とは。

本社や研究所などで認証システムが異なり、IDや権限の管理も分散していたホンダ。グローバル規模で認証システムを見直し、セキュリティを確保しつつ、IDや権限の管理作業を効率化した。何をどう変えたのか。

全ての役割をAIだけで担う組織をNECが新設した。部門長やマネジャー、社員までがAIになったら、組織の仕事はどう回るのか。

今回の記事ラインアップは、組織の在り方からインフラの刷新、AIを活用したレガシー脱却まで、多岐にわたる課題に向き合う現場の姿勢が強く感じられる内容でした。単にトレンドを追うだけでなく、自社の課題に対して「なぜその技術を選ぶのか」「なぜその方針に転換するのか」といった意思決定など、より本質的な視点が重視されていることも分かります。技術や組織を取り巻く環境が大きく変化する中において、＠ITはこれからも、読者の皆さまが日々の実務で確固たる軸を持ち、新しい挑戦を続けていくためのヒントとなる情報を発信してまいります。