Ruby biz グランプリ実行委員会（事務局：島根県商工労働部産業振興課産業デジタル推進室）は2026年9月11日、プログラミング言語「Ruby」の特徴を生かして新たなサービスを生み出し、ビジネスとして継続的に展開している事例を表彰する「Ruby biz Grand prix 2026」の応募事例19件を発表した。

同グランプリは2015年の第1回開催から毎年実施されており、2026年で12回目を迎える。今回の募集期間は2026年5月25日〜8月19日で、期間中に合計19件の応募が集まった。今後は審査委員会による選考を経て、各賞の受賞事例を決定する予定だ。

大賞には副賞100万円、独自性や市場性を審査

Ruby biz Grand prixでは、Rubyを使った商品やサービスがビジネス領域において多数の顧客に利用され、継続して顧客価値の向上に努めている成長事例を顕彰する。Rubyによるビジネス展開の優位性を国内外に広くアピールし、Rubyを用いたビジネスチャンスのさらなる拡大を目指している。

表彰対象は、Rubyを使った自社商品やサービスなどで、言語の特長を生かしつつ新規性、独創性、市場性、将来性に富み、今後も継続的な発展が期待できる事例だ。

用意されている賞と副賞の内容は次の通り。

大賞（2点程度）：表彰状、記念品、副賞100万円

特別賞（3点程度）：表彰状、記念品、副賞30万円

これらの賞以外にも、エントリーされた事例の内容に応じて独自の賞が選定される場合がある。2025年度の実績では、AI技術とRubyを組み合わせた取り組みを評価する「AIxRuby賞」が設置され、2社が受賞した。

まつもとゆきひろ氏が審査委員長を担当、12月に松江で表彰式

受賞事例の選考は2026年10月上旬に実施される。審査選考委員長は、Ruby開発者であり、Rubyアソシエーションの理事長を務めるまつもとゆきひろ氏が担当する。

審査選考委員（50音順）の顔ぶれは以下の通り。

笹田耕一氏（Rubyアソシエーション 理事、STORES）

寺田雄一氏（マジセミ 代表取締役社長）

中村建助氏（KMC 代表）

森正弥氏（博報堂DYホールディングス 執行役員・CAIO《最高AI責任者》）

最終的な表彰式は、2026年12月3日に島根県松江市の「くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）」小ホールで開催される。2026年12月3〜4日に同会場で開催されるビジネスカンファレンス「RubyWorld Conference 2026」と同日併催となる。

歴代の大賞受賞企業一覧

過去の歴代大賞受賞企業は以下の通り。