生成AIの本格導入が進む一方で、9割以上の組織が内製化の停滞や頓挫を経験するなど、技術以外の壁に直面するリアルな課題が浮き彫りとなっています。また、出社回帰によるエンジニアの離職リスクや、脱VMwareに伴うインフラ人材不足といった構造的な問題に対し、いかに現場主導の自動化や効率化で突破するかが強く意識された1週間でした。

組織ブランディングやセキュリティの一元化も含め、変化の激しい時代において「AIと人・組織の在り方」を再定義するヒントが詰まった記事が上位を占めています。今回の集計期間である2026年9月21日〜28日に、＠ITで公開された記事の中から、アクセス数や反響をもとにランキング形式でご紹介します。

エンジニアにとって、開発組織として魅力的な企業はどこなのか。企業の発信を通じて形成される「開発組織ブランド」をエンジニアが評価した「開発組織ブランドアワード 2026」の結果から、上位30社を見ていく。

企業が進める「出社回帰」――なぜ企業は従業員に出社させたがるのか。出社後に顕在化する課題や離職リスク、さらに「テレワークは孤立を招く」という説の真偽について、ITエンジニアや大手組織を対象とした複数の最新調査から実態を解き明かします。

老朽化でネットワーク機器の故障が目立つようになり、情報システム担当者がときに残業しながら通信障害に対処していた公立小浜病院。ネットワーク刷新によって時間外作業を“ほぼゼロ”にしたという。その方法とは。

製造業では工場シミュレーションが重要な役割を果たす。しかしシミュレーションモデルの構築には専用ソフトウェアと専門言語の高度な知識が要り、属人化しやすい。キユーピーでは、生成AIによる高度化、効率化を目指していたが、それには3つの課題があった。どう対応したのか。

クラウド利用の広がりによってアタックサーフェスが拡大し、シャドーITのリスクも浮上している。ID、端末、データ、クラウドの利用状況を一元的に把握、管理してリスクを統合的にコントロールするセキュリティ体制の構築が急務だ。千葉銀行は、どう対応したのか。

AIに任せる業務を増やすことでスピードが向上する一方、品質保証への不安も増大しています。そんな中、開発者の間では「AIをいかに制御、管理するか」を考える上で、「どのプログミラング言語のコードを生成するか」も注目されています。本稿では、AIが迅速かつ正確にコードを生成しやすい言語はどれか、逆に難しい言語はどれかを考えてみたいと思います。

ITインフラ人材の不足は、単に人数を増やせば解消できるものではありません。対策としてAIに期待する向きもありますが、AIを使うこと自体にも実は難しさがあります。では、どうすればよいのでしょうか。

TWOSTONE&Sonsが、企業のAI内製化に関する実態調査の結果を公表。AI内製化の推進責任者の9割以上が競合との差に危機感を抱き、社内主導プロジェクトの停滞や頓挫を経験している実態が明らかとなった。

AIが進化する一方で、実業務や組織全体への展開に難しさを感じる企業は少なくない。会計・給与ソフトウェアを提供する弥生は、顧客向け製品へのAI実装と、AIを前提とした開発プロセスの再設計を同時に進めている。中小企業の業務効率化をAIで支援する同社の戦略を、弥生の武藤 健一郎氏、今泉 竜一氏、佐々木 淳志氏に聞いた。

Anthropicは、Webブラウザの拡張機能「Claude in Chrome」を全ての有料プランで一般提供した。操作ごとの承認を求めず、AIエージェントが自律的にWebブラウザを操作する。実行の前に安全性分類器が各操作を検証する。

今回のランキングでは、単なるAIツールの導入にとどまらず、開発プロセスや組織文化のアップデートへ踏み込む記事が大きな関心を集めました。人手不足やインフラ刷新、労働環境の変化といった困難な課題に対処するには、AIの力を適材適所で引き出しつつ、人間のエンジニアリング能力と運用設計を磨き続ける姿勢が欠かせません。

技術の潮流をキャッチアップしながら、自社に最適な解を模索する全てのエンジニアの取り組みを、「＠IT」はこれからも多様な知見を通して力強くバックアップしていきます。