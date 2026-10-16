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Umiosは創業146年の食品メーカーで、2026年3月にマルハニチロから社名を変更した。冷凍食品を中心に、業務用流通事業と市販用冷食事業を展開している。

同社では、全国支社の営業担当者が毎月、事業や商品、倉庫ごとに翌月以降の販売計画を手作業で入力しており、「業務用流通事業部の全支社で年間約4200時間を要する」と試算されていた。販売計画管理システム「PPPlan」上の管理データは約470万セルに上り、人手による管理は限界を迎えていたという。

業務フローをAIによる自動化の観点で整理したところ、3つの構造的な課題が浮かび上がった。

1つ目は販売増減情報の入力が徹底されていないことだ。システムに入力する支社、独自のExcelファイルで管理する支社、運用が停止している支社の3パターンに分かれていた。2つ目は入力精度が担当者の経験に依存していたことだ。計画値が担当者の「経験と勘」に基づいて入力され、属人化していた。3つ目は「3カ月先を当てなければならない」構造になっていることだ。計画策定から生産計画への反映までのリードタイムによって予測対象が2〜3カ月先となっており、精度の確保が構造的に困難だった。

「経験と勘」の販売計画をどう自動化したのか

こうした状況を改善するために、Umiosは業務用流通事業部とDX推進部、Umiosテック、Amazon Web Services（AWS）の4者協業体制でプロジェクトを進めた。3つの課題をどのように解消したのか。