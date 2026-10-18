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「メインフレームの保守が終わる2035年まで、まだ8年ある」。そう考えている担当者は多い。だが工程を逆算すると、システムの移行に着手するかどうかを判断できる時間はずっと短い。しかも、その保守が終わるという技術的な期限より先に迫る、別の期限がある。第2回は残り時間の測り方を解説する。

期限は、1つではなく3つある

国産メインフレームの終わりは、もう具体的に日程が決まる段階になっている。

日立製作所は2026年5月、メインフレーム向けOS「VOS3」の販売を2027年11月で、保守を2034年12月で終えると公表した。富士通は2030年度に製造・販売を終え、2035年度で保守を終える方針を公表している。BIPROGY（旧日本ユニシス）も販売・保守を終了する方針であることが、2026年7月に報じられた。これで、国内でメインフレーム事業を継続するのは日本IBMとNECの2社になる。

ただしBIPROGYは、終了の時期をまだ示していない。日程がない分、いつ動き出すかの基準を自分で決めるしかない。

この数字だけを見ると、まだ余裕があるように思える。2034年も2035年も、8年から9年先の話だ。実際、筆者が訪問する企業でも「2030年を過ぎてから考えます」という反応は珍しくない。

そもそも「保守終了」とは何が終わるのか、を確認しておきたい。その日にシステムが止まるわけではない。終わるのは、ハードウェアが壊れたときの部品供給と、OSの修正提供と、問い合わせの窓口である。

動くには動く。ただし、障害が起きたときに直せない状態になる。基幹システムでそれを許容できるかどうかは、技術の問題ではなく経営の問題だ。監督官庁の検査や内部監査に、どう説明するのかという話にもなる。

なお、全てのベンダーが同じ日程で動いているわけではない。継続を表明しているところもある。まずは自社が使っている機種の日程を正確に押さえるところから始めることになる。

だが期限は1つではない。ベンダーが定めた保守終了は一番外側の壁に過ぎない。その内側に工程から逆算した「着手の期限」がある。これはあまり語られないのだが、さらにその内側に「人の期限」がある。この3つを分けて考えなければ、残り時間を測り間違える。

逆算すると、判断の期限は手前にある

移行プロジェクトの工程を順番に並べてみる。

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