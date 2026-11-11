Microsoftは2026年11月10日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5132061」をリリースした（Microsoftのサポート「November 10, 2026-KB5132061 (OS Builds 26300.9974, 26200.9974 and 26100.9974)」）。この更新プログラムは、Windows 11 2026 Update（バージョン26H2）、2025 Update（バージョン25H2）の全エディションと、2024 Update（バージョン24H2）のEnterprise／Educationエディションを対象とした月例のセキュリティ更新プログラムである。これによりOSビルドが「26300.9974（26H2）」「26200.9974（25H2）」「26100.9974（24H2）」に更新される。

またWindows 11バージョン26H1向けには「KB5132059」が提供され、こちらのOSビルドは「28000.3501」となる。なおバージョン26H1は、Snapdragon X2搭載ノートPCなど向けの特別なバージョンで、バージョン26H2へのアップグレードはできない点に留意したい。

今回の更新では、Windows OSおよびその他のコンポーネントの1093件（編集部調べ）の脆弱性が修正された（月例更新日より前に公開されたMicrosoft Edgeなどの脆弱性は含まない）。編集部で「Security Update Guide」の「［Vulnerability］タブ」を集計した結果によると、深刻度が「緊急」のものは63件（内訳はリモートコードの実行が48件、特権の昇格が15件）に上る。全体の影響の内訳は「特権の昇格」が534件、「リモートコードの実行」が297件、「情報漏えい」が156件、「セキュリティ機能のバイパス」が27件などとなっている。

過去最大規模だった2026年10月は下回ったものの、3カ月連続でおおよそ1000件規模という高い水準が続いている。MicrosoftがAI（人工知能）を活用した脆弱性の発見と修正を進めていることが背景にあるとされる。解消される脆弱性の詳細は、Microsoft Security Response Center（MSRC）の「November 2026 Security Updates」を参照してほしい。

今月特に注意すべきなのは、既に攻撃への悪用が確認されているMicrosoft Outlookのなりすましの脆弱性「Microsoft Outlook Spoofing Vulnerability（CVE-2026-124194）」が含まれていることだ。これは、危険を伴う可能性のある操作の前にOutlookがユーザーへ警告を表示しないことに起因するもので、認証されていない攻撃者が細工したメッセージファイルを送り付け、ユーザーにOutlookで開かせることで悪用できる。悪用されると、ユーザーのNTLMv2ハッシュが攻撃者に漏えいし、攻撃者がそのユーザーになりすまして認証を行える可能性がある。プレビューウィンドウは攻撃経路にならないとされている。深刻度は「警告（Moderate）」で、CVSSの基本値は6.5だ。

この脆弱性の影響を受けるのは、Microsoft 365 Apps for Enterprise、Office LTSC 2024、Office LTSC 2021である。Windows OSの更新プログラム「KB5132061」ではなく、Office側の更新プログラムで修正される点に注意してほしい。Windows Updateの適用に加えて、Officeが最新の状態に更新されているかどうかも確認しておこう。

この他にも深刻度が「緊急」の脆弱性が複数修正されている。悪用は確認されていないものの、Microsoftが「悪用される可能性が高い」と評価しているものを以下にピックアップする。

特に「CVE-2026-119952」は、認証されていない攻撃者がネットワーク経由で悪用できる可能性があるとされる。

悪用が確認された「CVE-2026-124194」は深刻度が「警告」と低いものの、メッセージファイルを開くという日常的な操作が攻撃の起点となり得ることから、前月のWindows Shellのゼロデイ脆弱性と同様、深刻度のみで判断せず、早急な更新プログラムの適用が必要だ。

USBオーディオの既知の問題がようやく解消。NTLMとPowerShellのセキュリティ強化に注意

2026年9月の更新プログラム「KB5124008」の適用後、一部のUSB Audio Class 1.0対応デバイスが起動に失敗したり（デバイスマネージャーで「このデバイスを開始できません（コード10）」と表示）、音声が出力されなくなったり、音量コントロールが反応しなくなったりする既知の問題が発生していた。前月の「KB5127648」の時点では一部の症状のみが解消された状態だったが、今回の「KB5132061」でこの問題が修正された。

これにより、「KB5132061」のサポートページでは「現時点で把握している問題はない」とされている。USB Audio Class 1.0のデバイス（USBヘッドセットや一部のUSBオーディオインタフェース）を使用しているために更新プログラムの適用を見合わせていた場合は、今回の更新プログラムを適用するとよい。

NTLM署名の既定有効化とPowerShellスクリプト署名の検証強化

今回の更新プログラムでは、管理者が把握しておくべきセキュリティ強化が2点含まれている。

1つ目は、NTLMのセキュリティ強化だ。匿名以外の接続において、クライアントがNTLMメッセージ署名を既定で提示するようになった。NTLMリレー攻撃を受けるリスクを低減するのが目的で、署名を使用していない接続を特定するための監査機能も提供される（詳細は「NTLM signing security improvements in Windows」参照）。前述のOutlookのゼロデイ脆弱性のようにNTLMv2ハッシュを狙う攻撃は後を絶たないことから、古いNASや複合機などNTLM認証に依存する機器が残っている環境では、監査ログを確認しておきたい。

2つ目は、PowerShellスクリプトの署名および署名検証の強化だ。より厳格なエンコードの検証が導入されたことで、不正なUTF-8エンコードを含むスクリプトは、これまで受け入れられていたものであっても署名の検証に失敗する可能性がある。該当するスクリプトは、BOM（バイトオーダーマーク）付きの正しいUTF-8で保存し直した上で、再度署名する必要がある（詳細は「Encoding Guidance for Signed PowerShell Scripts」参照）。署名付きスクリプトを運用している組織は、展開前に検証しておくべきだろう。

セキュアブート証明書対策は継続

「KB5132061」においても、セキュアブート証明書の有効期限問題に対する措置が継続されている。多くのWindowsデバイスで使用されているセキュアブート証明書が2026年6月以降、順次有効期限を迎えていることから、Microsoftは新しい証明書を段階的に配布してきた。本更新プログラムでも、新しい証明書を自動的に受け取れるデバイスの判定データが追加され、Windows Update経由での配布が継続されている。

なおMicrosoftは、新しい証明書を受け取っていないデバイスについても、引き続き起動および通常の動作が可能で、標準的なWindows Updateも継続してインストールされると説明している。ただし一部のPCでは、セキュアブート証明書の更新によって予期せずBitLockerの回復モードに入ってしまう問題が発生していたいきさつがある。万一に備えて、適用前にはMicrosoftアカウントにサインインしてBitLockerの回復キーを確認し、バックアップしておくべきである（BitLockerの回復キーの確認方法は、Tech TIPS「BitLockerの回復キーが分からない場合の確認方法【Windows 10／11】」参照のこと）。なお、組織管理のPCではActive DirectoryやEntra ID／Intuneに保管されている場合がある。

セキュアブート証明書の有効期限切れについては、Tech TIPS「【最終案内】2026年6月にWindows 11が起動不能に？ 『セキュアブート証明書』の期限切れリスクと対策、起動しなくなった場合の対応策」を参照してほしい。

12月のプレビュー更新は休止。23H2は今月でサポート終了

今回のサポートページでは、欧米の休暇シーズンおよび年始に伴い、2026年12月はセキュリティ以外のプレビュー更新プログラムがリリースされないことが告知されている。12月の月例セキュリティ更新プログラムは通常通り提供され、プレビュー更新を含む通常のスケジュールは2027年1月に再開される予定だ。

前月のTech News「26H2初の月例更新で何が変わる？ ［Copilot］キー再割り当てなど新機能とゼロデイ修正を盛り込んだWindows 11「KB5127648」詳細」でも触れた通り、Windows 11バージョン24H2のHome／Proエディションは2026年10月13日（米国時間）でサポートが終了しており、今回の「KB5132061」は提供されない。まだ24H2のままになっているHome／ProエディションのPCは、今月修正された脆弱性が未修正のまま残ることになるため、最新のバージョン26H2へ速やかにアップグレードしたい。

またバージョン24H2のEnterprise／Educationエディションについても、2026年10月のリリースからプレビュー更新プログラムの提供対象から外れている（月例のセキュリティ更新プログラムは2027年10月12日まで継続される）。

さらにWindows 11バージョン23H2のEnterprise／Educationエディションは、2026年11月10日（米国時間）にサポート終了日を迎えた。同日に提供された「KB5131087」（OSビルド22631.7711）が最後の更新プログラムとなる（該当組織は早急な移行が必要）。

プレビュー更新で先行提供された新機能を正式展開

「KB5132061」の更新プログラムには、2026年10月28日（米国時間）に提供されたオプションのプレビューリリース「KB5127936」および10月26日の定例外（Out-of-band）更新「KB5134133」による修正と品質改善が含まれている。なおプレビューリリース「KB5127936」はバージョン25H2／26H2のみを対象としていたため、以下で紹介する新機能はバージョン24H2（Enterprise／Education）には提供されない。

【既知の問題の修正】リモートデスクトップ接続に関する不具合を解消

2026年10月のプレビュー更新プログラムの適用後、証明書の不一致によってクライアント側でリモートデスクトップ（RDP）接続が失敗する可能性がある問題が修正された。また、「管理者保護」を有効にしたリモートデバイスに対し、管理者以外のユーザーがリモートデスクトップ接続を確立できない問題（エラー「0xC000000D」が発生）も修正されている。

【既知の問題の修正】スマートアプリコントロールを再度有効化できない不具合を解消

「Windowsセキュリティ」アプリでスマートアプリコントロールを一度「オフ」にすると、「オン」にするオプションがグレーアウトして再度有効化できなくなることがある問題が修正された。

その他の修正

この他、2026年10月の更新プログラムの適用後に、「設定」アプリの「Bluetoothとデバイス」−「プリンターとスキャナー」画面からActive Directoryで公開されているプリンタを追加しようとするとエラー87（「パラメーターが間違っています」）で失敗する問題、一部のAMD製グラフィックスカードでHDMIおよびDisplayPortの音声再生が失敗する問題、Windowsサンドボックスがエラー「0x80370106」を表示して予期せず終了する問題、AMD製プロセッサ搭載デバイスのWSL2で入れ子になった仮想化（Nested Virtualization）が利用できない問題、自動プロトコル選択またはプロトコルフォールバックを構成したAlways On VPNの接続が「接続中」のまま進まない問題などが修正されている。

企業の管理者に影響が大きいものとしては、アプリケーション制御（App Control for Business）の「PS_UpdateAndCompareCIPolicy」CIMメソッドを使用した後にデバイスが起動できなくなる可能性がある問題が修正されている。ポリシーをスクリプトなどで更新している組織では、起動不能という深刻な結果につながる不具合だっただけに、早めに適用しておきたい。また、「信頼された.rdp発行元を表す証明書の拇印を指定する」ポリシーをMicrosoft Intuneから構成できない問題、Microsoft以外のCNGキー記憶域プロバイダーが不正なアルゴリズム名を返した場合などに、TPMの構成証明IDキー（AIK）証明書の登録が応答しなくなる問題も修正された。

また、BitLockerの起動前PINの再試行処理が改善され、意図しない連続入力によってTPMのロックアウトや回復モードに陥ることを防ぐようになった他、スマートカードのミニドライバがPIVスマートカードのRSA-3072キーに対応した。キューバの夏時間（DST）ルールの変更にも対応している。

なお、［スタート］メニューなどに表示される「Windows PowerShell」および「Windows PowerShell ISE」の名称に、バージョン番号の「5.1」が付加されるようになった（既存のデバイスでは、一部のショートカットが以前の名称のままとなる場合がある）。PowerShell 7系との区別を明確にするための変更とみられる。

更新プログラムによる機能追加

今回の更新プログラムで導入された主要な新機能は以下の通りだ。いずれも2026年10月28日（米国時間）に提供されたプレビュー更新「KB5127936」で先行提供されていたものである。

プレビュー更新のリリースノートでは、対象デバイスに一斉に提供される「通常のロールアウト」と、時間をかけて順次有効化される「段階的なロールアウト」に分けて記載されている。通常のロールアウトに分類されているのは、Microsoft Edgeの起動高速化と、後述するポリシーベースの標準アプリ削除のマルチセッション対応、前述の不具合修正である。それ以外の新機能は段階的なロールアウトで有効化されるため、更新プログラムを適用してもすぐには利用できない場合がある。

エクスプローラーの右クリックメニューを刷新

エクスプローラーの右クリックメニュー（コンテキストメニュー）が刷新され、表示が高速化されるとともに、表示するコマンドやアプリ拡張機能をユーザーが整理・制御できるようになった。コンテキストメニューの最下部に追加された［メニューのカスタマイズ］を選択すると、「設定」アプリのカスタマイズ画面が開く。

この画面では、「送る」や「ショートカットの作成」といったWindows標準のコマンドのオン／オフ、「印刷する」などのコマンドの追加、アプリ拡張機能をメインメニューに表示するかサブメニューにまとめるか（あるいは非表示にするか）の選択が行える。また、「切り取り」「コピー」「貼り付け」「名前の変更」「削除」「共有」をアイコンではなく、メニュー項目として表示したり、「プロパティ」をメニューの最下部に移動したりすることも可能だ。

Windows 11のコンテキストメニューは、項目がアイコン化されて分かりにくい、アプリが追加した項目で煩雑になるといった不満の声が多かっただけに、歓迎される改良といえるだろう。なお、カスタマイズしなくても既定の構成のまま利用できる。より多くのオプションを表示したい場合は、デスクトップ上で［Shift］キーを押しながら右クリックすればよい。

またエクスプローラーでは、検索結果ページでファイル名や場所、日付などの情報が一貫したレイアウトで表示されるようになった他、アドレスバーで「~」（チルダ）が利用可能になり、「~\AppData」のように入力してユーザープロファイルフォルダやそのサブフォルダへ素早く移動できるようになった。「フォルダーオプション」ダイアログもダークモードに対応している。

USBメモリなしでWindows 11を再インストールできる「クラウドリビルド」

新しい回復オプションとして「クラウド再構築（Cloud rebuild）」が追加された。Windows UpdateからWindowsイメージとデバイスドライバをダウンロードしてWindows 11を再インストールする機能で、USBメモリなどのインストールメディアやカスタムイメージを用意する必要がない。Windows 11が起動できない状態でも利用できるのが特徴だ。

利用するには、「設定」アプリの「システム」−「回復」画面で「このPCをリビルドします」欄にある［PCのリビルド］ボタンをクリックする。PCが再起動してWindows回復環境（WinRE）に入り、クラウド再構築が開始される。Windows 11が起動できない場合は、起動の失敗が繰り返されると自動的にWindows回復環境に入るので、［トラブルシューティング］−［クラウドリビルド］を選択すればよい。その後、有線LANまたはWi-Fiでネットワークに接続し、インストールされるWindows 11のビルド／エディション／言語を確認して、データが失われる旨の警告に同意すると再構築が始まる。

クラウドを使ったシステムの再構築が可能に

システムに不具合などが生じた場合、Windows 11のシステムイメージをUSBメモリに作成し、そこから起動して再インストールなどを実行する必要があった。新たに導入された「クラウドリビルド」を使えば、システムイメージを作成することなく、インターネット接続によるシステムの再構築が可能だ。「設定」アプリの「システム」−「回復」画面にある「このPCをリビルドします」欄の［PCのリビルド］ボタン、またはWindows回復環境（WinRE）の［トラブルシューティング］−［クラウドリビルド］から実行できる。



再構築に際しては、ファイルを削除するだけでなく、ストレージのハードウェアが備える消去機能を使ってデータを安全に消去する「ドライブのサニタイズ」も選択できる（元に戻せないので注意）。またIT管理者は、Recovery CSPを通じてリモートからクラウド再構築を構成・開始することも可能だ。

その際、現在インストールされているビルドだけでなく、指定したビルドを対象にすることもできる。起動しなくなったPCを現地に出向かずに復旧できる可能性があり、拠点の多い組織やリモートワーク主体の組織にとって利点が大きい。

併せて、Windows回復環境がWindows 11に保存済みのWi-Fiプロファイル（証明書ベースのネットワークを含む）を自動的に再利用する機能の展開も始まっており、回復時にWi-Fiの資格情報を入力し直さなくてもネットワークに接続できるようになる。この機能は既定で有効だが、IT管理者が無効化することも可能だ。詳細は、Microsoft Learn「Cloud rebuild」を参照してほしい。

Microsoft Edgeの起動を高速化

Microsoft Edgeが「高速アプリ起動（Accelerated App Launch）」に対応し、より速く、安定して起動するようになった。Microsoft Edgeがバックグラウンドで既に実行されている場合の起動処理を効率化するもので、リンクを開いたり、タスクバーや［スタート］メニューからMicrosoft Edgeを起動したりする際の遅延が短縮される。特にデバイスが高負荷な状態で効果が大きいという。

Windows 11バージョン25H2／26H2／26H1で利用でき、Microsoft Edgeのバージョン150以降が必要となる（詳細は、Microsoft Edge Blog「Edge is faster on Windows with Accelerated App Launches」参照のこと）。

拡大鏡にマルチディスプレイ向けの新機能を追加

拡大鏡に3つの新機能が追加された。1つ目は「コントラストテーマの切り替え」で、写真や動画、グラフの本来の色を保ったまま、画面のまぶしさを軽減できる。拡大鏡のツールバーから切り替え可能で、既定では暗いコントラストテーマが適用される（別のテーマは「設定」アプリの「アクセシビリティ」−「拡大鏡」画面で選択できる）。従来の色の反転も、別のオプションとして引き続き利用可能だ。

2つ目は「モニターごとのズーム」で、拡張表示にしたマルチディスプレイ環境において、ディスプレイごとに異なる拡大率を設定できる。拡大率を変更したいディスプレイにマウスポインターを移動し、［Windows］＋［＋］／［−］キーを押すか、［Ctrl］＋［Alt］キーを押しながらマウスホイールを回せばよい。この機能は既定で有効になっており、拡大鏡のツールバーまたは「設定」アプリの「アクセシビリティ」−「拡大鏡」画面で無効化できる。

3つ目は「ビューポートのロック」で、マウスポインターを別のディスプレイに移動しても、元のディスプレイの拡大表示位置を固定しておける。対象のディスプレイをポイントして［Ctrl］＋［Windows］＋［K］キーを押すとロック／解除が切り替わり、［Windows］＋［Esc］キーで全てのロックを解除できる。ロックのショートカットキーは、「設定」アプリで［Ctrl］＋［Alt］＋［P］キーに変更することも可能だ。

メモリ整合性（HVCI）の有効化対象を拡大

対象となるデバイスに対して、メモリ整合性（HVCI）による保護が拡大された。サポートされているPCでは、更新プログラムの適用時にメモリ整合性が有効化される場合がある。ユーザーやIT管理者による既存の設定は尊重されるとのことだが、古いドライバとの互換性問題が発生する可能性もあるため、組織内に展開する際は留意しておきたい（詳細は、Windows IT Pro Blog「Expanding memory integrity protection across Windows devices」参照のこと）。

IPv6のみのネットワークでIPv4アプリを利用できる「CLAT」をサポート

Wi-Fiおよび有線LANのネットワークインタフェースで、IPv6の「CLAT」（464XLATのクライアント側変換）がサポートされた。IPv6のみのネットワークでも、IPv4専用のアプリケーションからIPv4のサービスへ接続できるようになる。レガシーなIPv4アプリケーションとの互換性を保ちながら、IPv6のみのネットワークへの移行を進めやすくなるため、ネットワーク管理者にとっては影響の大きい機能追加といえる。

変換に使用するプレフィックス（PREF64）は、既定ではルーター広告（RA：Router Advertisement）から検出され、DNSの「ipv4only.arpa」による検出がフォールバックとして利用できる。

ただし、利用にはSLAACによるIPv6アドレス設定が必要で、DHCPv6プレフィックス委任（DHCPv6-PD）とWindows Subsystem for Linux（WSL）は現時点でサポートされていない。

有効化するには、「netsh interface clat set global permit=enabled pref64fromdns=enabled pref64fromra=enabled」コマンドを実行するか、グループポリシーの［管理用テンプレート］−［ネットワーク］−［TCPIP設定］−［IPv6移行テクノロジ］で設定する。

モダンスタンバイからの復帰を改善するアダプティブ休止状態ポリシー

モダンスタンバイから休止状態へ自動的に移行する「アダプティブ休止状態」のポリシーが改善された。バッテリー残量が80％を超えている間は休止状態への移行を減らして瞬時に復帰できる機会を増やし、逆に10％未満では早めに休止状態へ移行してバッテリーを温存する。ノートPCで「カバーを開いてもすぐに使えない」という場面が減ることが期待できる一方、スリープ中のバッテリー消費の傾向が変わる可能性もあるので、気になる場合は適用後の挙動を確認しておくとよい。

【管理者向け】標準アプリの削除ポリシーがマルチセッション環境に対応

ポリシーによってプリインストールされた標準アプリ（インボックスアプリ）を削除する機能が、マルチセッション環境に対応した。IT管理者は、Azure Virtual DesktopなどのマルチセッションのWindows 11 Enterprise／Educationにおいても、既存のポリシーを使って、サポートされている標準アプリの削除を管理できるようになる（詳細は、Microsoft Learn「Policy-based in-box app removal」参照のこと）。この機能は通常のロールアウトで提供される。

また、Windowsの設定のバックアップと復元において、バックアッププロファイルを新しいデバイスに復元した後に「復元の概要（Restore Summary）」が表示されるようになった。Windowsの設定やMicrosoft Storeアプリの一覧など、正常に復元された項目を確認できる。PCの入れ替え時に、復元結果を検証しやすくなる。

【開発者向け】DPAPIのプロンプトベースの保護は2027年4月に廃止

Data Protection API（DPAPI）のプロンプトベースの保護／保護解除操作については、実行前に警告が表示されるようになった。この警告は、プロンプトベースの方式が2027年4月に廃止されることを知らせるものだ。この方式を使用しているユーザーやアプリは、新たにプロンプトで保護したデータを作成するのをやめ、サポートされている非対話型の保護方式を使用するとともに、廃止までに既存のデータを復号または移行しておく必要がある。プロンプトを使用しないDPAPIの操作には影響しない（詳細は、Microsoft Learn「CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT structure (dpapi.h)」参照のこと）。古い業務アプリでこの警告が表示されるようになった場合は、開発元に対応状況を確認したい。

その他の新機能

この他、以下の機能などが更新される。

スマートフォンやカメラ、リムーバブルドライブなどを接続した際に表示される自動再生ダイアログのデザイン刷新（ダークモードやテキストの拡大縮小への対応、通知センターからのアクセスに対応）

「設定」アプリの「プライバシーとセキュリティ」画面の改善（カメラ／マイク／位置情報のプライバシー制御をグループ化し、使用状況をメイン画面に表示）

「設定」アプリの「ホーム」画面に表示されるデバイス情報カードの提供市場の拡大（Microsoftアカウントでサインインしている場合に、PCの主な仕様や使用状況を表示）

［スタート］メニューの「スマートフォン連携」で最近のメッセージや通知にマウスホバーして内容をプレビューする機能

タスクバーのアプリウィンドウプレビューのアニメーション改善

ファミリーセーフティで年齢制限によりアプリがブロックされた際のメッセージの改善

アクセシビリティ関連では、ナレーターが数式の読み上げとナビゲーションに対応した。WordやPowerPointなどのMicrosoft 365アプリの他、Microsoft Edge（バージョン153.0.4234.32以降）およびGoogle Chrome（バージョン153.0.8010.18以降）の対応するWebコンテンツで利用できる。［ナレーター］＋［Alt］＋［N］キーで数式ナビゲーションを有効にし、矢印キーで数式の各部分を移動する（［Esc］キーで終了）。ただし対応言語は、英語（米国／英国）、繁体字中国語、フィンランド語、ドイツ語、スペイン語で、日本語は含まれていない。

また、ライブキャプションに「スクリーンリーダーの音声を含める」設定が追加された（既定ではオフ）。オフの場合、ナレーターやJAWS、NVDAなどのスクリーンリーダーの音声は文字起こしされず、マイクとシステムの音声のみがキャプションの対象となる。

さらに、モニターの接続／切断をまたいでタスクバーのマルチモニター関連の設定が保持されるように改善された他、「設定」アプリの「システム」−「ストレージ」画面にある一時ファイルのセクションのデザイン調整、ロック画面のWindowsスポットライトの信頼性向上、Unicode 17.0のテキストシェーピング対応（Beria Erfe、Sidetic、Tai Yo、Tolong Sikiの4つの文字体系を含む4803文字が追加）なども行われている。

AIコンポーネントの更新

AIコンポーネントは、2026年10月28日にバージョン「1.2610.1063.0」（画像検索、コンテンツ抽出、意味解析、設定モデル）に更新された（「AI更新プログラムのリリース履歴」参照のこと）。なおサービススタック更新プログラム（SSU）として「KB5132688（ビルド26100.9971）」が含まれる。

24H2のHome／Proは26H2へのアップグレードを。26H1は27H2待ち？

Microsoftは2026年9月29日（米国時間）から、Windows 11バージョン26H2の一般提供を行っている（26H2については、Windows 11 Trends「Windows 11 26H2で何が変わる？ サポート期限から既知の不具合、WMIC削除まで総まとめ」参照のこと）。段階的なロールアウトで提供されており、Windows Updateの「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」を「オン」にしていれば、準備ができ次第「ダウンロードしてインストール」が表示される。

前述の通り、Home／Proの24H2には今月から更新プログラムが提供されなくなったため、該当ユーザーは速やかにアップグレードしたい。バージョン26H2は、24H2／25H2と同じサービスブランチを共有する「イネーブルメントパッケージ（eKB）」として提供されるため、短時間でアップグレードできる。

一方、Snapdragon X2搭載PCなど向けのバージョン26H1は、より新しいプラットフォームをベースとしているため26H2へはアップグレードできず、2027年後半に提供予定のバージョン27H2を待つことになるとみられる。