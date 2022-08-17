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連載：AIに任せる、人が決める──2035年へのレガシーモダナイゼーション実務論

レガシーシステムを刷新する際の選択肢として、「リホスト」「リライト」「リビルド」がある。3つの移行方式をどのような基準で選択すべきか。従来重視されてきた判断基準がある一方、AIの進化によって加わる新たな判断基準も考慮に入れなければならない。

レガシーシステム移行の一つの目標として、AIが既存のソースコードや仕様を読み解けるだけでなく、AIを活用して10年先まで保守・改修を続けられる状態を目指すことの重要性を前回解説した。筆者はその状態を「AI Ready」と定義した。

今回からは引き続きAIの利用を念頭に置きながら、移行の実務に焦点を当てる。まずはリホスト、リライト、リビルドという3つの移行方式を、どのような基準で選べばよいのかを考える。これら三択の移行方法そのものは20年前から変わっていない。だがAIの普及を踏まえ、移行方法の判断基準については見直す必要がある。

「で、うちはどれになるんですか」

システム移行の方法を提案する場で説明を終えると、たいてい「で、うちはどれになるんですか」という質問が出る。リホストか、リライトか、リビルドか。

筆者はいつも、「10年後、このシステムを誰がどう保守しているかによります」と少し外した答え方をする。相手は怪訝（けげん）な顔をする。今日の話なのに、10年後のことを言われたからだ。

だが手法の選択とはそういうものだ。移行そのものは長くても2、3年で終わる。移行したものは、その後10年、20年と動き続ける。移行期間の3年の都合で20年の保守の仕方を決めるのは順序が逆だ。

先に、三択をおさらいする。

リホストは、プログラムをほぼそのままに、動く場所だけをメインフレームからLinuxやクラウドへ移す。リライトは、「COBOL」を「Java」など別の言語に機械的に変換する。業務は変えない。リビルドは、業務の在り方を見直して一から作り直す。標準化しやすい領域なら、ERPパッケージも近い。

従来の軸で並べると、リホストが強い

この三択は、これまで次のような軸で比べられてきた。

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