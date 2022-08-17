レガシーシステムの移行方式として「リホスト」「リライト」「リビルド」をどう選ぶべきか。従来重視されてきた判断基準に加えて、AIの普及を受けて新たに考慮すべき要素も出てきている。移行後もAIを活用して保守・改修を続けることを見据え、3つの移行方式をどう比較して判断すればよいのかを解説する。
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連載：AIに任せる、人が決める──2035年へのレガシーモダナイゼーション実務論
レガシーシステムを刷新する際の選択肢として、「リホスト」「リライト」「リビルド」がある。3つの移行方式をどのような基準で選択すべきか。従来重視されてきた判断基準がある一方、AIの進化によって加わる新たな判断基準も考慮に入れなければならない。
レガシーシステム移行の一つの目標として、AIが既存のソースコードや仕様を読み解けるだけでなく、AIを活用して10年先まで保守・改修を続けられる状態を目指すことの重要性を前回解説した。筆者はその状態を「AI Ready」と定義した。
今回からは引き続きAIの利用を念頭に置きながら、移行の実務に焦点を当てる。まずはリホスト、リライト、リビルドという3つの移行方式を、どのような基準で選べばよいのかを考える。これら三択の移行方法そのものは20年前から変わっていない。だがAIの普及を踏まえ、移行方法の判断基準については見直す必要がある。
システム移行の方法を提案する場で説明を終えると、たいてい「で、うちはどれになるんですか」という質問が出る。リホストか、リライトか、リビルドか。
筆者はいつも、「10年後、このシステムを誰がどう保守しているかによります」と少し外した答え方をする。相手は怪訝（けげん）な顔をする。今日の話なのに、10年後のことを言われたからだ。
だが手法の選択とはそういうものだ。移行そのものは長くても2、3年で終わる。移行したものは、その後10年、20年と動き続ける。移行期間の3年の都合で20年の保守の仕方を決めるのは順序が逆だ。
先に、三択をおさらいする。
リホストは、プログラムをほぼそのままに、動く場所だけをメインフレームからLinuxやクラウドへ移す。リライトは、「COBOL」を「Java」など別の言語に機械的に変換する。業務は変えない。リビルドは、業務の在り方を見直して一から作り直す。標準化しやすい領域なら、ERPパッケージも近い。
この三択は、これまで次のような軸で比べられてきた。
1つ目は期間とコスト。2つ目は自社固有のロジックがどれだけあるか。40年かけて積み上げた独自の方法が競争力になっている領域では、捨てる判断は難しい。3つ目は体制と予算の継続性。下の図1には入れていないが、4つ目はパッケージへの適合性。
これらの軸で比べると、たいていリホストが優位になりやすい。移行期間が短く、安くて、業務ロジックがそのまま残るからだ。この10年、多くの案件がリホストに落ち着いた。筆者もこの理由でリホストを提案したことが何度もある。
だがここに、図1の通り新しい3つの軸が加わっている。これを考慮すると、従来の判断基準だけでは判断し切れない。
これらは以前から考慮すべき点ではあったが、AIの活用が進んだことで、移行方式の判断を左右するほど重要な要素になっている。
第4回と第5回で説明した通り、AIがソースコードをどれだけ正確に読み解けるかは、プログラミング言語によって大きく異なる。COBOLはJavaに比べれば公開情報が少ない。日本のメインフレーム独自のデータベースやその入出力処理、アセンブラとなると、もっと少ない。学習していないものを、AIは正確に読めない。
この視点でリホストを見ると、困ったことに気付く。動く場所は変わるが、読みにくさは変わらない。読みにくいものを、そのまま10年先へ運ぶことになる。
一方で、リライトの意味は変わった。COBOLからJavaへの変換でこれまで重視されたのは、Javaエンジニアが読みやすいコードにすることだった。AI駆動開発が前提なら、AIが正確に理解できる状態にすることの方が大事になる。
AIが学習できる公開情報の少ない世界（COBOL）から、より多い世界（Java）へいったん引き上げ、その後10年の保守・改修の中で、AIが読み間違えるリスクを低減する。リライトは目的ではなく、そのための足場である。以前筆者を取材いただいた記事では、Javaへのリライトは「ガードレールや安全装置のような位置付け」に変わってくる、と話した。
なお、第5回ではガードレールを「AIに自由に走らせない区間を先に決めておくこと」と説明した。同じ言葉を2つの意味で使っている。第5回ではAIの振る舞いを縛ること。本稿で強調しているのは、走る路面を情報の多い側へ移すこと。いずれも狙いは同じで、読み間違いを減らすことだ。
ただし、リライトすれば自動的にAIが読めるようになるわけではない。前回紹介した、移行後もAIを活用して保守・改修を続けられる「AI Ready」な状態を実現するための5つの条件のうち、言語の変換そのもので満たせるのは2つ目の「作法が一貫している」だけである。第6回の語彙（ごい）と第7回の知識グラフが移行後の資産に引き継がれて、残りの条件が満たされる。COBOLからJavaに変換しても、業務用語の意味を整理した辞書や、プログラムと業務の関係を示す知識グラフを引き継がなければ、AIにとっても読みにくいものが別の言語で残る。こうした情報を移行後も確実に引き継ぐには、契約や体制の話も必要になる。この話は第17回で扱う。
※前回取り上げたAIと10年付き合うための条件は、「資産がそろっている」「作法が一貫している」「文脈が付いている」「Whyが実体にひも付いて残っている」「機械で検証できる」の5つ。
2つ目の軸は、見落とされやすい。
AIエージェントの利点は、賢さよりも並列に走らせられることにある。100本のプログラムに同じ作業をさせるとき、人なら要員の数までしか並べられない。AIエージェントは100本を同時に走らせることができる。作業時間が桁で縮むのは、ここが効くからだ。
ところが、この利点を受け止められない開発環境がある。
リホストで選ばれる商用のCOBOL開発環境は、ライセンスが人間のユーザー数で割り振られることが多い。20人分を買って、20人が使う。人が開発していた時代には問題なかった。
エージェントは、修正をかけ、コンパイルし、単体テストを走らせ、結果を読んでまた直す。この一連の作業を1本ごとに何度も回す。人が統合開発環境（IDE）を触る代わりに、コンパイラとテスト実行を叩くわけだ。
これをAIエージェントで200並列に回そうとすると事情が変わる。払い出しの手続きが人にひも付き、購入した人数分のライセンスしか使えず、並列が20で頭打ちになる。速く終わらせるために買った道具が、速さの上限になってしまう。
特定の製品を否定する話ではない。ライセンス体系も運用も、これから変わるだろう。言いたいのは、契約更新や環境選定のときに、並列を前提にした使い方ができるかを確認しておくべきだ、ということだ。
筆者の反省も書いておく。数年前の提案では、この観点が見積もりに入っていなかった。開発環境についての説明は「既存のものを使います」の一行で済ませていた。いまは項を立て、想定する並列数まで書く。
3つ目の軸は、原稿踏襲の問題点を解説した第9回の続きだ。
リホストとリライトには、比べる相手がある。同じ入力を旧と新の両方に流して、同じ結果が出るかどうかを機械で確かめられる。第9回で書いた現新比較だ。差異が数百件出ても、仕分ける仕組みがあれば回る。
リビルドには、比べる相手がない。業務の在り方から変えるのだから当然だ。テストケースを一から作り、何を正しいとするかを人が定義しなければならない。
経験上、移行案件で一番見積もりが外れるのは、ここだ。設計や製造の工数は規模から見当がつく。だがテストの工数は、比べる相手がいるかどうかで変わる。この差はAIが入ってさらに開いた。
どこが速くなったのかを名指ししておく。同じ入力を流して差分を取る作業は、AI活用以前から機械でできた。速くなったのはその先で、第9回で書いた差異の仕分けだ。旧のロジックを読んで変換後と突き合わせ、どの型かを見分ける。ここは人が1件ずつしていた。逆に、テストケースの文面はAIが書けても、何を正しいとするかは人が決めるしかない。
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