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技術情報の収集手段は、検索エンジンや動画、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）など多様化している。“チャッピー”の愛称で呼ばれるOpenAIの「ChatGPT」など、生成AIへの質問も情報収集の手段として広く使われるようになった。一方で情報源が多様化するほど、どの情報源で何を追うかを判断する手間も増える。こうした中、エンジニアの間で“情報収集疲れ”が広がっている。

ITキャリア支援を手掛けるキッカケクリエイションは2026年6月、技術情報を週1回以上収集するエンジニア323人を対象に「ITエンジニアの情報収集疲れに関する実態調査」を実施し、その結果を同年10月21日に公表した。3年前と比べて情報源の数が増えたとの回答は75.9％に上り、情報源の多様化によって技術情報の収集に負担を感じることがあるとの回答も76.1％に達した。

ChatGPTでも及ばない、エンジニアが頼る情報源は？

調査では、情報収集に使う情報源について幾つかの視点で尋ねている。興味深いのは、「最も知識が身に付いたと感じる情報源」のトップが、「Google検索」などの検索エンジンでも、ChatGPTなどの生成AIでもない“別の情報源”だったことだ。情報源があふれる時代に、エンジニアは何を重視して情報源を選んでいるのか。調査結果から、意外な実態に迫る。

業務に関連する技術情報の収集に使う情報源（複数回答）は、「検索エンジン（Google検索など）」が61.3％で最多だった（図1）。これは36.5％だった「生成AI（ChatGPTなど）への質問」の約1.7倍に上り、依然として検索エンジンが主要な情報源になっていることが分かる。 他の情報源では、「技術記事・技術ブログサイト（Qiita、Zennなど）」（53.3％）と「公式ドキュメント・技術仕様書」（50.2％）も半数を超えた。「技術書・書籍（電子書籍を含む）」も42.7％と上位に挙がった。 図1 業務に関連する技術情報を収集する際に使っている情報源（キッカケクリエイションのプレスリリースから抜粋）《クリックで拡大》 検索エンジンは、最も頻繁に使う情報源を1つ選ぶ設問でも首位（30.1％）だった（図2）。「技術記事・技術ブログサイト」（21.0％）、「公式ドキュメント・技術仕様書」（17.9％）が続き、「生成AIへの質問」も10.7％と一定の存在感を示した。 図2 技術情報を収集する際に、最も頻繁に使う情報源（キッカケクリエイションのプレスリリースから抜粋）《クリックで拡大》 最も知識が身に付いたと感じる情報源は、「技術記事・技術ブログサイト」が20.1％で第1位だった（図3）。「公式ドキュメント・技術仕様書」「技術書・書籍」がそれぞれ15.2％で続き、「生成AIへの質問」は9.0％だった。情報源を使い分ける基準では「情報の正確さ・信頼性」が67.8％でトップとなり、「体系的に深く理解できるかどうか」（45.2％）、「情報の速さ・新しさ」（43.3％）が続いた（図4）。 図3、4 最も知識が身に付いたと感じる情報源（左）と、情報源を使い分ける基準（キッカケクリエイションのプレスリリースから抜粋）《クリックで拡大》 目の前の課題を解決するためのピンポイントな知識を得るには、検索エンジンや生成AIが有用だ。一方で体系的な知識を身に付けるには、書籍のように情報が整理された媒体も重要な役割を果たしていると考えられる。エンジニアは得られる情報の特性と用途に合わせて、適切な情報源を組み合わせていることがうかがえる。 調査は、調査会社IDEATECHのサービス「リサピー」の企画によるインターネット調査として、2026年6月19〜20日に実施した。有効回答は、技術情報を週1回以上収集するエンジニア323人だ。