情報処理推進機構（IPA）は2026年10月26日、「ITパスポート試験合格者の学習実態等に関するアンケート結果」を公開した。「どのくらいの期間、どのくらい学習すればよいのか」「どのような教材を選べばよいのか」と迷う受験検討者に向けて、学習計画を立てる際の参考となる情報をまとめたものだ。

アンケートは、2025年10月〜2026年7月にITパスポート試験（ITに関する基礎的な知識を証明する国家試験）を受験して合格した人を対象に、2026年9月4〜11日にWebフォームで実施し、3297件の回答を得た。情報処理技術者試験に関するアンケートの送付に同意した合格者が対象で、IPAは「結果は合格者全体の状況を示すものではない」としている。同一人物による複数回の回答を技術的に制限していないことから、「集計は回答件数に基づいており、回答者の実人数を示すものではない」としている。

回答者の受験時の就労・就学状況は「社会人」が81.3％を占めた。年齢層は50代（28.4％）が最も多く、40代（23.5％）、20代（17.5％）が続いた。合格までの受験回数は「1回目」が79.6％だった。

受験前のデジタル技術への“なじみ”度を尋ねたところ、「日常的なPC・スマートフォン、インターネット利用が中心だった」が1188件で最も多く、「ほとんどなじみがなかった」（122件）と合わせると全体の39.7％を占めた。次いで多かったのは「仕事や学習で、デジタルツールや業務システムを継続的に使っていた」（1107件）だった。

受験のきっかけ（複数回答）は、「学校・会社から受験を勧められた、または必須だったため」（1279件）が最も多く、「デジタル知識を体系的に学び直したかったため」（1029件）が続いた。

受験までの学習期間、1日の平均学習時間は？

学習を始めてから受験するまでの期間は、「1カ月〜2カ月未満」（843件）が最も多かった。3カ月未満との回答は全体の66.6％を占めた。

合格までの総学習時間は、「50時間〜100時間未満」（1023件）が最も多かった。100時間未満との回答は全体の70.9％を占めた。

デジタル技術へのなじみ度と総学習時間をクロス集計したところ、なじみ度が高い区分ほど総学習時間が短い回答が多く見られた。総学習時間が25時間未満の回答の割合は、「ほとんどなじみがなかった」では12.3％だったのに対し、「仕事や学習で、システム開発に関する内容を継続的に学んだり、扱ったりしていた」では41.9％だった。

1日の平均学習時間は、平日は「30分〜1時間未満」（1193件）、休日は「1時間〜2時間未満」（935件）が最も多かった。平日の平均学習時間を「数分〜1時間未満」とした回答は全体の60.5％、休日の平均学習時間を「数分〜2時間未満」とした回答は61.6％だった。

最も使った教材は何か？

主に使った教材・学習コンテンツ（複数回答）は、「市販の参考書や問題集」（2671件）が最も多く、「スマートフォンアプリ」（1291件）、「インターネット上の無料コンテンツ」（1127件）、「YouTubeなどの動画サイト」（790件）が続いた。最も使った教材・学習コンテンツは、「市販の参考書や問題集」が全体の48.6％を占めた。

合格したことで何を得られたのか？

合格したことで役立ったこと、よかったこと（複数回答）は、「合格できたことで自信がついた」（1450件）が最も多かった。「仕事や授業で、デジタル技術に関する会話や資料の理解がしやすくなった」（1042件）、「経営・法務・セキュリティなど、幅広い知識の理解が深まった」（940件）、「業務システムやデジタルツールの理解・操作に役立った」（701件）も多く、IPAは、仕事に必要な幅広い知識の習得などに役立ったと感じる回答が多く見られたとしている。

IPAは、学習期間、学習時間、学習方法には受験前の知識や経験、学習環境などによって個人差があり、結果は合格に必要な学習量や学習方法を保証するものではないとしている。学習計画を検討する際の参考情報として活用してほしいという。