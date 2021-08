import numpy as np # 行列の次数を定義 N = 10 # N行N列の単位行列生成 A = np.eye(N) B = np.eye(N) # 行列の積の結果を格納する行列定義 C = np.zeros((N,N)) # 行列の積計算 for i in range(N): for j in range(N): for k in range(N): C[i,j] += A[i,k]*B[k,j]