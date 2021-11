# datetimeモジュールを使った現在の日付と時刻の取得

import datetime



dt = datetime.datetime.today() # ローカルな現在の日付と時刻を取得

print(dt) # 2021-10-29 15:58:08.356501



# 日付と時刻を構成する要素の取り出し

print(f'year: {dt.year}, month: {dt.month}, day: {dt.day}')

print(f'hour: {dt.hour}, minute: {dt.minute}, second: {dt.second}')

print(f'micro second: {dt.microsecond}')

# 出力例

#year: 2021, month: 10, day: 29

#hour: 15, minute: 58, second: 8

#micro second: 356501



# datetimeオブジェクトから日付または時刻を取り出す

d = dt.date()

print(d) # 2021-10-29



t = dt.time()

print(t) # 15:58:08.356501



tdy = datetime.date.today() # 今日の日付の取得

print(tdy) # 2021-10-29



# タイムゾーンを考慮する

dt = datetime.datetime.now() # タイムゾーンなしで現在の日付と時刻を取得

print(dt) # 2021-10-29 16:16:23.202059



dt = datetime.datetime.now(datetime.timezone.utc) # タイムゾーン付きでUTCを取得

print(dt) # 2021-10-29 07:23:14.464801+00:00

print(dt.tzinfo) # UTC



dt = datetime.datetime.utcnow() # タイムゾーンなしでUTCを取得

print(dt) # 2021-10-29 07:31:41.503042



t_delta = datetime.timedelta(hours=9) # 9時間

JST = datetime.timezone(t_delta, 'JST') # UTCから9時間差の「JST」タイムゾーン

dt = datetime.datetime.now(JST) # タイムゾーン付きでローカルな日付と時刻を取得

print(dt)



# timeモジュールを使った現在の日付と時刻の取得

import time



t = time.time() # UNIX時間(1970/01/01 00:00:00からの経過時刻)を取得

dt_from_timestamp = datetime.datetime.fromtimestamp(t)

print(dt_from_timestamp) # 2021-10-29 16:59:04.741680



c_time = time.ctime(t) # UNIX時刻を文字列表現に変換

print(c_time) # Fri Oct 29 16:59:04 2021



local_time = time.localtime(t) # ローカル時刻をtime.struct_time型として取得

print(local_time)

gm_time = time.gmtime(t) # UTC時刻をtime.struct_time型として取得

print(gm_time)

# 出力例

#time.struct_time(tm_year=2021, tm_mon=10, tm_mday=29, tm_hour=16, tm_min=59,

# tm_sec=4, tm_wday=4, tm_yday=302, tm_isdst=0)

#time.struct_time(tm_year=2021, tm_mon=10, tm_mday=29, tm_hour=7, tm_min=59,

#tm_sec=4, tm_wday=4, tm_yday=302, tm_isdst=0)



asc_time = time.asctime(local_time) # 上のlocal_timeを文字列表現に変換

print(asc_time) # Fri Oct 29 16:59:04 2021



dt = datetime.datetime.strptime(asc_time, '%a %b %d %H:%M:%S %Y')

print(dt) # 2021-10-29 16:59:04