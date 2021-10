# 処理を5回行うまではループを続ける

cnt = 0

while True:

print(cnt) # 何らかの処理

cnt += 1

if cnt >= 5:

break



# 無限ループでキューから値を取り出す

import time

from queue import Queue

from threading import Thread



def do_in_thread(q):

while True:

item = q.get(block=True)

if not item: # 取り出した要素が偽と見なされる値(空文字列など)であれば

break # 無限ループを終了

print(item)

print('out while loop')



# 以下の書き方も考えられる

#def do_in_thread(q):

# item = q.get(block=True)

# while item:

# print(item)

# item = q.get(block=True)

# print('out while loop')



q = Queue()

th = Thread(target=do_in_thread, args=[q])

th.start()



for item in ['foo', 'bar', 'baz', '', 'hoge']:

time.sleep(2)

q.put(item)



# for文を使った無限ループ

from itertools import count, cycle, repeat



for num in count():

print(num)

if num >= 4:

break



for idx, item in enumerate(cycle(['foo', 'bar', 'baz'])):

print(item)

if idx >= 4:

break



for item in repeat('foo', 4):

print(item)