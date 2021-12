$ kubectl get destinationrules reviews -o yaml (略) spec: host: reviews #DestinationRuleの対象となるService名。VirtualServiceの「destination.host」と同じ値にする。 subsets: #サブセット定義部分 - labels: version: v1 #Podのラベル情報 name: subset-v1 #サブセットの名前(VirtualService内ではこの名前を指定する) - labels: version: v2 #Podのラベル情報 name: subset-v2 #サブセットの名前(VirtualService内ではこの名前を指定する) - labels: version: v3 #Podのラベル情報 name: subset-v3 #サブセットの名前(VirtualService内ではこの名前を指定する) trafficPolicy: tls: mode: ISTIO_MUTUAL