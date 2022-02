use chrono::NaiveDateTime; // タイムゾーンなしの日時 use std::sync::{Arc, Mutex}; // スレッドセーフな共有参照とMutexロックを使用 #[derive(Copy, Clone, Debug)] // 観測データの構造体(データの組)を定義 struct Measurement { // 日時(タイムゾーン無し) time: NaiveDateTime, // 観測値 value: f64, // データを観測したスレッドID thread_id: usize, } impl Measurement { // Measurement構造体の関連関数(メソッド)を定義 fn new(value: f64, thread_id: usize) -> Self { Measurement { // 生成時の現在時刻を記録 time: chrono::Utc::now().naive_utc(), // 観測値を登録, キーと変数名と同じなら省略記法が使える value, // データを生成したスレッドを記録 thread_id, } } } fn main() -> anyhow::Result<()> { // キューの生成、キューの所有権はメインスレッドが持つ let queue = Vec::new(); // (1):キューのロック付(Mutex)の共有参照(Arc)を定義する let arc_queue = Arc::new(Mutex::new(queue)); // キューの共有参照をコピー(そうしないと複数のスレッドからアクセスできない) let arc_queue1 = arc_queue.clone(); // データ記録スレッド1を作成 // moveで共有参照を別スレッドに移動 // 共有参照を移動=キューの参照権限を別スレッドにも渡したと考えると分かりやすい let record_thread1 = std::thread::spawn(move || { for i in 1..=10000 { let m = Measurement::new(i as f64, 1); // (2):キューのロックを取りキューに観測値を記録 arc_queue1.lock().unwrap().push(m); } }); let arc_queue2 = arc_queue.clone(); // データ記録スレッド2を作成 let record_thread2 = std::thread::spawn(move || { for i in 1..=10000 { let m = Measurement::new(i as f64, 2); arc_queue2.lock().unwrap().push(m); } }); // データ観測スレッドを作成 // 1ミリ秒のスリープを挟みつつ、キューの最新値を出力 let observe_thread = std::thread::spawn(move || loop { // ここで{}と書いてスコープを作ることには意味がある { // ロックを取得 let queue_lock = arc_queue.lock().unwrap(); let latest = queue_lock.last(); println!("{:?}", latest); // スコープによりここでqueue_lock変数が無効になる→ロックが解放される } std::thread::sleep(std::time::Duration::from_millis(1)); }); // 2つのデータ記録スレッドの終了を待つ for thread in [record_thread1, record_thread2] { let _ = thread.join(); } Ok(()) }