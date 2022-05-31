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※Microsoftの製品およびサービスのサポートライフサイクルについては、『製品およびサービスのライフサイクル情報の検索』サイトで最新情報を検索できます。
「Windows 11」は、年1回の機能更新プログラムが配布される「一般提供チャネル（General Availability Channel）」で提供され、HomeとProエディションは24カ月、EnterpriseとEducationエディションは36カ月のサポートが提供されます。
これまで「半期チャネル（Semi-Annual Channel、SAC）」で提供されてきた「Windows 10」もバージョン21H2以降、年1回の一般提供チャネルに移行しましたが、現時点では各バージョンのサポート期間（Home／Proは18カ月、Enterprise／Educationは30カ月）に変更はありません。
Windows 10は現在、Windows 10 バージョン20H2以降（Home／Proは21H1以降）がサポートされています。ただし、デスクトップアプリとしての「Internet Explorer（IE）11」のWindows 10（一般提供チャネル）上での実行は、「2022年6月14日」で終了します。また、製品としてのWindows 10（一般提供チャネル）は、「2025年10月14日」で提供終了になることにも留意してください。
|製品
|バージョン
|提供終了日
|Windows 11 Enterprise／Education
|21H2
|2024年10月8日
|Windows 11 Home／Pro
|21H2
|2023年10月10日
|Windows 10 Enterprise／Education
（2025年10月14日、提供終了）
|21H2
|2024年6月11日
|21H1
|2022年12月13日
|20H2
|2023年5月9日
|1909
|2022年5月10日（既に終了）
|Windows 10 Home／Pro
（2025年10月14日、提供終了）
|21H2
|2023年6月13日
|21H1
|2022年12月13日
|20H2
|2022年5月10日（既に終了）
|Windows 10上のInternet Explorer 11
|11
|2022年6月14日（間もなく終了）
|表1 Windows 10およびWindows 11の一般提供チャネルの最新ライフサイクル情報
Windows 10には、数年ごとに固定ライフサイクルポリシー（通常、メインストリーム5年＋延長サポート5年）に基づいて「長期サービスチャネル（Long Term Servicing Channel、LTSC）」がリリースされます。
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