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企業ユーザーに贈るWindows 10への乗り換え案内

Windows 10／11（一般提供チャネル）

「Windows 11」は、年1回の機能更新プログラムが配布される「一般提供チャネル（General Availability Channel）」で提供され、HomeとProエディションは24カ月、EnterpriseとEducationエディションは36カ月のサポートが提供されます。

これまで「半期チャネル（Semi-Annual Channel、SAC）」で提供されてきた「Windows 10」もバージョン21H2以降、年1回の一般提供チャネルに移行しましたが、現時点では各バージョンのサポート期間（Home／Proは18カ月、Enterprise／Educationは30カ月）に変更はありません。

Windows 10は現在、Windows 10 バージョン20H2以降（Home／Proは21H1以降）がサポートされています。ただし、デスクトップアプリとしての「Internet Explorer（IE）11」のWindows 10（一般提供チャネル）上での実行は、「2022年6月14日」で終了します。また、製品としてのWindows 10（一般提供チャネル）は、「2025年10月14日」で提供終了になることにも留意してください。

製品 バージョン 提供終了日 Windows 11 Enterprise／Education 21H2 2024年10月8日 Windows 11 Home／Pro 21H2 2023年10月10日 Windows 10 Enterprise／Education

（2025年10月14日、提供終了） 21H2 2024年6月11日 21H1 2022年12月13日 20H2 2023年5月9日 1909 2022年5月10日（既に終了） Windows 10 Home／Pro

（2025年10月14日、提供終了） 21H2 2023年6月13日 21H1 2022年12月13日 20H2 2022年5月10日（既に終了） Windows 10上のInternet Explorer 11 11 2022年6月14日（間もなく終了） 表1 Windows 10およびWindows 11の一般提供チャネルの最新ライフサイクル情報

Windows 8.1／10（LTSC）

Windows 10には、数年ごとに固定ライフサイクルポリシー（通常、メインストリーム5年＋延長サポート5年）に基づいて「長期サービスチャネル（Long Term Servicing Channel、LTSC）」がリリースされます。

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