from enum import Enum



# 列挙型の定義

class Animal(Enum):

CAT = 1

DOG = 2

COW = 3



# 列挙型のメンバーへのアクセス

print(Animal.CAT) # Animal.CAT

repr(Animal.CAT) # '<Animal.CAT: 1>'

print(Animal.DOG.name) # DOG

print(Animal.COW.value) # 3



# 列挙型のメンバーの比較

favorit_animal = 1

if favorit_animal == Animal.CAT: # NG:列挙型のメンバーと整数値は比較できない

print('meow')

else:

print('???')

# 出力結果: ???



favorit_animal = 1

favorit_animal = Animal(favorit_animal) # 指定した値に対応するメンバーを取得

print(favorit_animal) # Animal.CAT

if favorit_animal == Animal.CAT: # OK:Animal.CAT == Animal.CAT

print('meow')

else:

print('???')

# 出力結果: meow



favorit_animal = 'DOG'

favorit_animal = Animal[favorit_animal] # 列挙型のメンバーにその名前でアクセス

print(favorit_animal) # Animal.DOG

if favorit_animal == Animal.DOG: # OK

print('bow wow')

else:

print('???')

# 出力結果: bow wow



# 列挙型のメンバー間に順序関係はない

if Animal.CAT < Animal.DOG:

print('cat has a higher priority than dog')

# TypeError: '<' not supported between instances of 'Animal' and 'Animal'



# 列挙型のメンバーの列挙

for member in Animal:

print(member)

# 出力結果:

#Animal.CAT

#Animal.DOG

#Animal.COW



# __members__属性を使ったメンバーの列挙

for name, animal in Animal.__members__.items():

print(f'name: {name}, member: {animal}')

# 出力結果:

#name: CAT, member: Animal.CAT

#name: DOG, member: Animal.DOG

#name: COW, member: Animal.COW



# 列挙型のメンバーの値を自動的に設定する

from enum import auto



class Animal(Enum):

CAT = auto() # デフォルトでは1始まりの値となる

DOG = auto()

COW = auto()



for member in Animal:

repr(member)

# 出力結果:

#'<Animal.CAT: 1>'

#'<Animal.DOG: 2>'

#'<Animal.COW: 3>'



# メンバーに別名を与える

class Animal(Enum):

CAT = auto()

DOG = auto()

COW = auto()

NYANKO = CAT # Animal.NYANKOはAnimal.CATの別名



print(Animal.NYANKO) # Animal.CAT



# メンバーが重複する値を持つことを許さない

from enum import unique



@unique

class Animal(Enum):

CAT = auto() # デフォルトでは1始まりの値となる

DOG = auto()

COW = auto()

NYANKO = CAT

# ValueError: duplicate values found in <enum 'Animal'>: NYANKO -> CAT



# 他の列挙型との比較もできない

class PhoneticCode(Enum):

ALPHA = auto()

BETA = auto()

GAMMA = auto()



print(f'{PhoneticCode.ALPHA.value}, {Animal.CAT.value}') # 1, 1

print(PhoneticCode.ALPHA == Animal.CAT) # False



# 整数値との比較が可能な列挙型

from enum import IntEnum



class PhoneticCode(IntEnum):

ALPHA = auto()

BETA = auto()

GAMMA = auto()



print(PhoneticCode.ALPHA == 1) # True

print(PhoneticCode.ALPHA == Animal.CAT) # False



# フラグ

from enum import Flag



class Color(Flag):

BLUE = auto() # 1 = 0b001

GREEN = auto() # 2 = 0b010

RED = auto() # 4 = 0b100

CYAN = GREEN | BLUE # 0b010 | 0b001 = 0b11 = 3

MAGENTA = RED | BLUE # 0b100 | 0b001 = 0b101 = 5

YELLOW = RED | GREEN # 0b100 | 0b010 = 0b110 = 6

WHITE = RED | GREEN | BLUE # 0b100 | 0b010 | 0b001 = 0b111 = 7

BLACK = RED & GREEN & BLUE # 0b100 & 0b010 & 0b001 = 0b000 = 0

AQUA = CYAN

FUCHSIA = MAGENTA



for c in Color:

repr(c)

# 出力結果:

#'<Color.BLUE: 1>'

#'<Color.GREEN: 2>'

#'<Color.RED: 4>'

#'<Color.CYAN: 3>'

#'<Color.MAGENTA: 5>'

#'<Color.YELLOW: 6>'

#'<Color.WHITE: 7>'

#'<Color.BLACK: 0>'



# 列挙型にメソッドを持たせる

class Color(Flag):

BLUE = 0x000FF

GREEN = 0x00FF00

RED = 0xFF0000

CYAN = GREEN | BLUE

MAGENTA = RED | BLUE

YELLOW = RED | GREEN

WHITE = RED | GREEN | BLUE

BLACK = RED & GREEN & BLUE

AQUA = CYAN

FUCHSIA = MAGENTA



def __repr__(self):

return f'<Color.{self.name}: {self.value:#08x}>'



for c in Color:

repr(c)

# 出力結果:

#'<Color.BLUE: 0x0000ff>'

#'<Color.GREEN: 0x00ff00>'

#'<Color.RED: 0xff0000>'

#'<Color.CYAN: 0x00ffff>'

#'<Color.MAGENTA: 0xff00ff>'

#'<Color.YELLOW: 0xffff00>'

#'<Color.WHITE: 0xffffff>'

#'<Color.BLACK: 0x000000>'