from pathlib import Path



# Path.mkdirメソッドを使ったディレクトリ作成

target_dir = Path('sample_dir')

target_dir.mkdir()



# ディレクトリが既に存在している場合

target_dir.mkdir() # FileExistsError



target_dir.mkdir(exist_ok=True) # OK



target = Path('tmp')

target.touch() # ファイルを作成

target.mkdir(exist_ok=True) # FileExistsError:既存のファイルに対しては例外



# Path.mkdirメソッドを使った再帰的なディレクトリ作成

target_dir = Path('sample_dir/dir2/dir3')

target_dir.mkdir() # FileNotFoundError:dir2ディレクトリがなくdir3は作成不可

target_dir.mkdir(parents=True) # OK:parents=Trueで足りない親ディレクトリを作成



# Path.rmdirメソッドを使ったディレクトリ削除

target_dir = Path('sample_dir/dir2/dir3')

target_dir.rmdir()



# sample_dir/dir2ディレクトリまでは削除されずに残っている

dirs = [item for item in Path('sample_dir').iterdir()]

print(dirs) # [PosixPath('sample_dir/dir2')]/[WindowsPath('sample_dir/dir2')]

dirs = [item for item in Path('sample_dir/dir2').iterdir()]

print(dirs) # []



target_dir = Path('sample_dir')

target_dir.rmdir() # OSError:dir2ディレクトリがあるので削除できない



target_dir = Path('sample_dir/dir2')

target_dir.rmdir()



target_dir = Path('sample_dir')

target_dir.rmdir()



# os.removedirs関数はPathオブジェクトを受け取れる

import os



target_dir = Path('sample_dir/dir2/dir3')

target_dir.mkdir(parents=True)



os.removedirs(target_dir) # 3つのディレクトリをまとめて削除



# 指定したディレクトリの内容を全て削除する

import shutil



shutil.rmtree('sample_dir')