# range関数で得た値に係数をかける

for num in [num * 0.1 for num in range(0, 5)]:

print(num)

# 出力結果:

#0.0

#0.1

#0.2

#0.30000000000000004

#0.4



# 浮動小数点の誤差をround関数で丸める

for num in [round(num * 0.1, 1) for num in range(0, 5)]:

print(num)

# 出力結果:※見た目は丸められているが、浮動小数点数値なので誤差は含まれている

#0.0

#0.1

#0.2

#0.3

#0.4



# 開始値、終了値、ステップ値に浮動小数点数値を受け取る関数の定義

def frange(start, end , step):

if step == 0:

raise ValueError('step must not be zero')



start = float(start)

end = float(end)

step = float(step)



# range関数と同様な振る舞いにする

if abs(step) > abs(start - end):

return [start]

if step > 0 and end - start < 0:

return []

elif step < 0 and end - start > 0:

return []



exp = len(str(step).split('.')[1]) # 丸める際に使用する桁数

result = [start]

val = start

if step > 0:

while (val := round(val + step, exp)) < end:

result.append(val)

else:

while (val := round(val + step, exp)) > end:

result.append(val)

return result



for num in frange(0.0, 0.5, 0.1):

print(num)

# 出力結果:

#0.0

#0.1

#0.2

#0.3

#0.4



# range関数を使うバージョン

def frange(start, end, step):

if step == 0:

raise ValueError('step must not be zero')



start = float(start)

end = float(end)

step = float(step)

if abs(step) >= abs(start - end):

return [start]



exp = len(str(step).split('.')[1]) # ステップ値から整数化に使用する値を得る

start = int(start * 10 ** exp)

end = int(end * 10 ** exp)

step = int(step * 10 ** exp)



result = [round(val * 10 ** -exp, exp) for val in range(start, end, step)]

return result



for num in frange(0.0, 0.5, 0.1):

print(num)

# 出力結果:

#0.0

#0.1

#0.2

#0.3

#0.4



import numpy as np



for num in np.arange(0.0, 0.5, 0.1):

print(num)

# 出力結果

#0.0

#0.1

#0.2

#0.30000000000000004

#0.4



for num in np.linspace(0.0, 0.5, 5): # 0.0〜1.0の範囲を5要素で等分割する

print(num)

# 出力結果:

#0.0

#0.125

#0.25

#0.375

#0.5



for num in np.linspace(0.0, 0.5, 6): # 0.0〜0.5の範囲を6要素で等分割する

print(num)

# 出力結果:

#0.0

#0.1

#0.2

#0.30000000000000004

#0.4

#0.5



for num in np.linspace(0.0, 0.5, 5, endpoint=False): # 終了値を含まない

print(num)

# 出力結果:

#0.0

#0.1

#0.2

#0.30000000000000004

#0.4