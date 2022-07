import os



with open('a.txt', 'wt') as f: # a.txtを作成

pass



with open('b.txt', 'wt') as f: # b.txtを作成

pass



# ファイルの名前変更

os.rename('a.txt', 'c.txt') # UNIX/Windows: 成功



# ファイル名を既存のファイルの名前に変更しようとする

# Windowsではファイル名を既存のファイルの名前には変更できない

# UNIXでは既存のファイルが警告なしに置き換えられる

os.rename('b.txt', 'c.txt') # UNIX: 成功、Windows: FileExistsError



# ファイル名を既存のディレクトリの名前に変更しようとすると例外となる

os.mkdir('mydir')

os.rename('c.txt', 'mydir') # IsADirectoryError/FileExistsError



# ファイルの移動

os.rename('c.txt', 'mydir/d.txt') # UNIX/Windows: 成功



# ディレクトリの名前変更

os.makedirs('dir1/dir2/dir3')

os.rename('dir1', 'dir4')



# 既存のディレクトリの名前に変更しようとした場合

os.mkdir('dir5')

os.rename('dir4', 'dir5') # Windows:FileExistsError



os.makedirs('dir6/dir7') # 空でないディレクトリ「dir6」を作成

os.rename('dir5', 'mydir') # ディレクトリが空でないと失敗する



# ディレクトリの移動

os.rename('dir5', 'dir6/dir7/dir5')



os.mkdir('a')

os.rename('a', 'x/a') # FileNotFoundError