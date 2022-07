# ファイルの作成

# open関数を使ったファイル作成

f = open('myfile0.txt', 'w') # ファイルを書き込みモードでオープンして

f.close() # クローズする



# with文とopen関数を使ったファイル作成

with open('myfile1.txt', 'w') as f:

pass



# 既に存在するファイルを上書きしたくなければ、mode引数に'x'を指定

f = open('myfile0.txt', 'x') # FileExistsError



# pathlib.Pathクラスのtouchメソッドを使ったファイル作成

from pathlib import Path



p0 = Path('myfile2.txt')

p0.touch()



# pathlib.Pathクラスのwrite_textメソッドを使ったファイル作成

p1 = Path('myfile3.txt')

p1.write_text('') # 0バイトを書き込むことでファイルを作成



# ファイルの削除

# os.remove関数を使ったファイル削除

import os



os.remove('myfile0.txt')

os.remove('myfile1.txt')



# pathlib.Pathクラスのunlinkメソッドを使ったファイル削除

p0.unlink()

p1.unlink()