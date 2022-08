interface BMIData { // (1) name: string; height: number; weight: number; age: number; } function showBMIData(data: BMIData) { // (2) : } const taro: BMIData = { // (3) name: "田中太郎", height: 170.5, weight: 70.4, age: 22 } showBMIData(taro); // (4) const jiro = { // (5) name: "鈴木二郎" } showBMIData(jiro); // (6)