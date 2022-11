# パスを拡張子とそれ以外の部分に分割する

from os.path import splitext



path = '/dir0/dir1/somefile.txt'



root, ext = splitext(path)

print(f'root: {root}, ext: {ext}') # root: /dir0/dir1/somefile, ext: .txt



# Pathオブジェクトではparent属性とstem属性を組み合わせる

from pathlib import Path



path = Path(path)

print(f'path.stem: {path.stem}') # path.stem: somefile

print(f'path.suffix: {path.suffix}') # path.suffix: .txt

print(f'path.parent: {path.parent}') # path.parent: /dir0/dir1



root = Path(f'{path.parent}/{path.stem}')

print(f'root: {root}, ext: {path.suffix}') # root: /dir0/dir1/somefile, ext: .txt



# 拡張子が連続している場合にそれらを拡張子として分割するには

path = '/dir0/dir1/somefile.tar.gz'

root, ext = splitext(path)

print(f'root: {root}, ext: {ext}') # root: /dir0/dir1/somefile.tar, ext: .gz



def mysplitext(path):

root, ext = splitext(path)

exts = ext

while ext != '':

root, ext = splitext(root)

exts = ext + exts

return root, exts



root, ext = mysplitext(path)

print(f'root: {root}, ext: {ext}') # root: /dir0/dir1/somefile, ext: .tar.gz



path = Path(path) # root: /dir0/dir1/somefile, ext: .tar.gz

root = Path(f'{path.parent}/{path.stem}')

ext = path.suffix

print(f'root: {root}, ext: {ext}') # root: /dir0/dir1/somefile.tar, ext: .gz



print(path.suffixes) # ['.tar', '.gz']



def mysplitext(path):

parent = str(path.parent)

parent = '' if parent == '.' else parent

tmp = path.stem

while True:

stem = Path(tmp).stem

if stem == tmp:

break

tmp = stem

suffixes = ''.join(path.suffixes)

root = f'{parent}/{stem}' if parent else stem

return root, suffixes



root, ext = mysplitext(path)

print(f'root: {root}, ext: {ext}') # root: /dir0/dir1/somefile, ext: .tar.gz