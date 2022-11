from os.path import join



# UNIX系統のOSの場合

# 相対パスの結合

result = join('foo', 'bar', 'baz.txt')

print(result) # foo/bar/baz.txt



# 絶対パスの結合

result = join('/foo', 'bar', 'baz.txt')

print(result) # /foo/bar/baz.txt



# 引数の途中に絶対パスが含まれている場合

result = join('foo', '/bar', 'baz.txt')

print(result) # /bar/baz.txt



# 引数の最後を空文字列にすると区切り文字でパスが終わる

result = join('foo', 'bar', 'baz', '')

print(result) # foo/bar/baz/



data = 'data'

start_year = 2020

end_year = 2022

for year in range(start_year, end_year+1):

for month in range(1, 13):

path = join(data, f'{year}', f'{month:02}', '')

# data/2020/01/、data/2020/02/などのパスを使って何らかの処理を行う

print(path)



# Windowsの場合

# 相対パスの結合

result = join('foo', 'bar', 'baz.txt')

print(result) # foo\bar\baz.txt



# 絶対パスの結合

result = join('\\foo', 'bar', 'baz.txt')

print(result) # \foo\bar\baz.txt



# 引数の途中に絶対パスが含まれている場合

result = join('foo', '\\bar', 'baz.txt')

print(result) # c:\bar\baz.txt



# 絶対パスの結合(ドライブ文字を含む)

result = join('c:', '\\foo', 'bar', 'baz.txt')

print(result) # c:\foo\bar\baz.txt



# ドライブ文字とパスだけを含む場合

result = join('d:', 'foo')

print(result) # d:foo



# 引数の最後を空文字列にすると区切り文字でパスが終わる

result = join('foo', 'bar', 'baz', '')

print(result) # foo\bar\baz\



data = 'data'

start_year = 2020

end_year = 2022

for year in range(start_year, end_year+1):

for month in range(1, 13):

path = join(data, f'{year}', f'{month:02}', '')

# data\2020\01\、data\2020\02\などのパスを使って何らかの処理を行う

print(path)