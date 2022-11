# os.path.abspath関数を使った絶対パスの取得

from os.path import abspath



mypath = 'mypath'

absolute_path = abspath(mypath)

print(absolute_path) # # 「/Users/username/……/pytips_0110/test/mypath」など



mypath = '/usr/local'

# mypath = 'C:\\windows' # Windowsの場合の絶対パスの例

absolute_path = abspath(mypath)

print(absolute_path) # /usr/local



# パスが絶対パスでない場合の処理は以下と同等

from os import getcwd

from os.path import join



mypath = 'mypath'

cur_dir = getcwd()

absolute_path = join(cur_dir, mypath)

print(absolute_path) # # 「/Users/username/……/pytips_0110/test/mypath」など



# pathlib.Path.absoluteメソッドを使った絶対パスの取得

from pathlib import Path



mypath = Path('mypath')

absolute_path = mypath.absolute()

print(absolute_path) # 「/Users/username/……/pytips_0110/test/mypath」など



mypath = Path('/usr/local')

# mypath = Path('c:\\windows') # Windowsの場合の絶対パスの例

absolute_path = mypath.absolute()

print(absolute_path) # /usr/local



# パスが絶対パスでない場合の処理は以下と同等

mypath = Path('mypath')

cwd = mypath.cwd()

parts = mypath.parts

absolute_path = Path(cwd, Path(*parts))

print(absolute_path) # 「/Users/username/……/pytips_0110/test/mypath」など