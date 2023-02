>>> n = input('input number: ')

input number: 100

>>> result = n - 1 # TypeError

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'int'

>>> print(f'{n} - 1 = {result}')

100 - 1 = 1010