# 代入文/累算代入文

x = 100

x += 1 # インクリメント(累算代入文)

print(f'{x=}') # x=101



x = x + 1 # インクリメント(代入文)

print(f'{x=}') # x=102



x = x - 1 # デクリメント(代入文)

print(f'{x=}') # x=101



x -= 1 # デクリメント(累算代入文)

print(f'{x=}') # x=100



# 指定した範囲を1ずつインクリメント/デクリメント

result = ''

for x in range(5):

result += f'{x} ' # xの値は0、1、2、3、4と1ずつインクリメントされる



print(result) # 0 1 2 3 4



result = ''

for x in range(5, 10): # 5〜9の範囲の整数を順に得る

result += f'{x} '



print(result) # 5 6 7 8 9



result = ''

for x in range(4, -1, -1): # デクリメント

result += f'{x} '



print(result) # 4 3 2 1 0



# リストの要素とインデックスが必要なとき

mylist = list(range(5))

mylist.reverse()

print(mylist) # [4, 3, 2, 1, 0]



for idx, item in enumerate(mylist):

print(f'{idx}: {item}')

# 出力結果:

#0: 4

#1: 3

#2: 2

#3: 1

#4: 0