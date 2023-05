# sの要素数を調べる

s = {0, 1, 2, 3}

l = len(s)

print(l) # 4



# sに要素xが含まれているかどうかを調べる

print(1 in s) # True

print(5 in s) # False



# sに要素xが含まれていないかかどうかを調べる x not in s

print(1 not in s) # False

print(5 not in s) # True



# s1とs2が同じ(要素のみを含んでいる)かどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 2}

print(s1 == s2) # True



# s1とs2が異なるかどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 3}

print(s1 != s2) # True



# s1とs2が互いに素かどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2}, {3, 4, 5}

print(s1.isdisjoint(s2)) # True



s1, s2 = {0, 1, 2}, {2, 3, 4}

print(s1.isdisjoint(s2)) # False



# どちらかの集合がもう一方の集合に包含されるかどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2, 3}, {0, 2}

print(s1.issubset(s2)) # False

print(s2.issubset(s1)) # True

print(s2 <= s1) # True



s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 2}

print(s1 <= s2) # True



# s1がs2の真部分集合かどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 2, 3}

print(s1 < s2) # True



s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 2}

print(s1 < s2) # False



# どちらかの集合がもう一方の集合を包含するかどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2, 3}, {0, 1, 2}

print(s1.issuperset(s2)) # True

print(s2.issuperset(s1)) # False

print(s1 >= s2) # True



s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 2}

print(s1 >= s2) # True



# s1がs2の真上位集合かどうかを調べる

s1, s2 = {0, 1, 2, 3}, {0, 1, 2}

print(s1 > s2) # True



s1, s2 = {0, 1, 2}, {0, 1, 2}

print(s1 > s2) # False



# s1とs2の和からなる集合を作成する

s1, s2 = {0, 1, 2}, {1, 2, 3}

result = s1.union(s2)

print(result) # {0, 1, 2, 3}

print(s1) # {0, 1, 2}



result = s1 | s2

print(result) # {0, 1, 2, 3}

print(s1) # {0, 1, 2}



s3 = {3, 4, 5}

result = s1 | s2 | s3

print(result) # {0, 1, 2, 3, 4, 5}



# s1とs2の差からなる集合を作成する

s1, s2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, {1, 3, 5}

diff = s1.difference(s2)

print(diff) # {0, 2, 4}



s1, s2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, {0, 2, 4}

diff = s1 - s2

print(diff) # {1, 3, 5}



# s1とs2の交差からなる集合を作成する

s1, s2 = {0, 1, 2, 3}, {2, 3, 4, 5}

intersection = s1.intersection(s2)

print(intersection) # {2, 3}

intersection = s1 & s2

print(intersection) # {2, 3}



# s1とs2の対象差からなる集合を作成する

s1, s2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, {3, 4, 5, 6, 7, 8}

symdiff = s1.symmetric_difference(s2)

print(symdiff) # {0, 1, 2, 6, 7, 8}



s1, s2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, {4, 5, 6, 7, 8, 9}

symdiff = s1 ^ s2

print(symdiff) # {0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9}