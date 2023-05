# 環境変数SOME_ENV_VARの値が"Deep Insider"になっているとする

# Windows(コマンドプロンプト):

# set SOME_ENV_VAR=Deep Insider

# macOS(zsh):

# export SOME_ENV_VAR="Deep Insider"



# os.environ属性による環境変数の取得

import os



value = os.environ['SOME_ENV_VAR']

print(value) # Deep Insider



value = os.environ['NOT_EXISTS_ENV_VAR'] # KeyError



# os.getenv関数による環境変数の値の取得

value = os.getenv('SOME_ENV_VAR')

print(value) # Deep Insider



value = os.getenv('NOT_EXISTS_ENV_VAR')

print(value) # None



# os.environ属性による環境変数の設定

os.environ['SOME_ENV_VAR'] = 'atmarkit'

value = os.environ['SOME_ENV_VAR']

print(value) # atmarkit



# os.putenv関数による環境変数の設定はos.environ属性には影響を及ぼさない

os.putenv('SOME_ENV_VAR', 'Windows Insider')

value = os.getenv('SOME_ENV_VAR')

print(value) # Deep Insider



# os.putenv関数で設定した環境変数は子プロセスに影響を及ぼす

# Windows(コマンドプロンプト):

# _ = os.system('echo %SOME_ENV_VAR%') → Windows Insider

# macOS(zsh):

# _ = os.system('echo $SOME_ENV_VAR') → Windows Insider



# 環境変数の削除

os.environ['FOO'] = 'foo' # 削除用に環境変数を設定

os.environ['BAR'] = 'bar'

os.environ['BAZ'] = 'baz'



del os.environ['FOO'] # del文で削除

value = os.getenv('FOO')

print(value) # None:削除されていることを確認



os.environ.pop('BAR') # os.environ.popメソッドで削除

value = os.getenv('BAR')

print(value) # None:削除されていることを確認



os.unsetenv('BAZ') # os.unsetenv関数で削除

value = os.getenv('BAZ')

print(value) # baz:os.unsetenv関数はos.environ属性に影響を及ぼさない



# os.environ属性で環境変数の値を変更/削除しても影響があるのはプログラム内のみ

# Windows(コマンドプロンプト):

# echo %SOME_ENV_VAR% → Deep Insider

# py -c "import os; os.environ['SOME_ENV_VAR'] = 'atmarkit'; print(os.environ['SOME_ENV_VAR'])" → atmarkit

# echo %SOME_ENV_VAR% → Deep Insider



# macOS(zsh):

# echo $SOME_ENV_VAR → Deep Insider

# python3 -c "import os; os.environ['SOME_ENV_VAR'] = 'atmarkit'; print(os.environ['SOME_ENV_VAR'])" → atmarkit

# echo $SOME_ENV_VAR → Deep Insider