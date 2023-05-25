VS CodeのPythonおよびJupyter拡張機能がアップデート、Jupyter拡張機能のデフォルトインストールが廃止：microvenvの「Create Environment」コマンドサポートなど
Microsoftは「Visual Studio Code」のPythonおよびJupyter拡張機能の2023年5月リリース分のアップデートが利用可能となったことを発表した。
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Microsoftは2023年5月4日（米国時間）、「Visual Studio Code」のPythonおよびJupyter拡張機能の2023年5月分のアップデート内容を発表した。
主なアップデート内容は以下の通り。
- Jupyter拡張機能のデフォルトインストールを廃止
- microvenvによる「Create Environment」コマンドのサポート
- Pylanceによるf-stringsの自動変換
- モジュール名を含む文字列でのコードナビゲーションの有効化
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