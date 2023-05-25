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» 2023年05月25日 08時00分 公開

VS CodeのPythonおよびJupyter拡張機能がアップデート、Jupyter拡張機能のデフォルトインストールが廃止microvenvの「Create Environment」コマンドサポートなど

Microsoftは「Visual Studio Code」のPythonおよびJupyter拡張機能の2023年5月リリース分のアップデートが利用可能となったことを発表した。

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　Microsoftは2023年5月4日（米国時間）、「Visual Studio Code」のPythonおよびJupyter拡張機能の2023年5月分のアップデート内容を発表した。

　主なアップデート内容は以下の通り。

  • Jupyter拡張機能のデフォルトインストールを廃止
  • microvenvによる「Create Environment」コマンドのサポート
  • Pylanceによるf-stringsの自動変換
  • モジュール名を含む文字列でのコードナビゲーションの有効化

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