Dockerは2023年6月1日(米国時間)、Windows/macOS向けのDocker環境「Docker Desktop 4.20」をリリースした。

2022年9月にDocker Engineとcontainerdの統合を発表して以降、イメージストアの統合に取り組み続け、Mobyプロジェクトに貢献してきた。Dockerは「多大な労力を割き、オープンソースのMobyプロジェクトにおける大きなマイルストーンとなった」と述べている。

「Docker Desktop Settings」の「Features in development」パネルで、「Use containerd for pulling and storing images」というオプションを有効にすれば、Docker Desktop 4.20の機能をテストできる。

Docker Desktop 4.20の変更点

