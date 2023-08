# assert文の基本的な使い方

def myfunc(x):

assert x > 0

return x * 2



print(myfunc(10)) # OK

print(myfunc(-8)) # NG:AssertionError



# 条件が満たされなかったときにメッセージを伝える

def myfunc(x):

assert x > 0, 'x must be a positive number.'

return x * 2



print(myfunc(10)) # OK

print(myfunc(-8)) # NG