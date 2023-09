# 文字列の場合

s = 'Deep Insider'



c = s.count('e')

print(c) # 3



c = s.count('E') # 大文字小文字は区別される

print(c) # 0



c = s.count('e', 5) # どこからカウントを始めるか

print(c) # 1



c = s.count('e', 5, -2) # どこからカウントを始めて、どこまでを対象とするか

print(c) # 0



c = s.count('e', end=-2) # TypeError:開始位置/終了位置は位置専用

c = s.count('e', 0, -2) # 終了位置だけを指定したいときは開始位置として0を指定する



c = s.count('') # 空文字列を渡すと戻り値は文字列長+1になる

print(c) # 13

print(len(s)) # 12



c = 'Deeeep Insider'.count('ee') # 重複部分がないようにカウントする

print(c) # 2