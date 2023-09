# type関数

a = 1

t = type(a)

print(t) # <class 'int'>



tt = type(t) # type関数の戻り値の型

print(tt) # <class 'type'>



tt = type(int) # int型(intクラス)の型

print(tt) # <class 'type'>



# オブジェクトの型で振る舞いを変えるには

if type(a) == int:

print(f'{a}の型はintです')

elif type(a) == float:

print(f'{a}の型はfloatです')



n = 1.2

t = type(n)

if t == int or t == float or t == complex:

print(f'{n} is number: {t}') # 1.2 is number: <class 'float'>



if t in (int, float, complex):

print(f'{n} is number: {t}') # 1.2 is number: <class 'float'>



# isinstance関数

result = isinstance(1, int)

print(result) # True



result = isinstance(1.2, (int, float, complex))

print(result) # True



class A:

pass



class B(A):

pass



b = B()

result = isinstance(b, A)

print(result) # True



class C:

pass



c = C()

result = isinstance(c, A)

print(result) # False



n = 1.2



if isinstance(n, (int, float, complex)):

print(f'{n} is number: {type(n)}') # 1.2 is number: <class 'float'>



if isinstance(n, int | float | complex):

print(f'{n} is number: {type(n)}') # 1.2 is number: <class 'float'>



import numbers



result = isinstance(1, numbers.Number)

print(result)



result = isinstance(1.2, numbers.Number)

print(result)



result = isinstance(1.2 + 1.0j, numbers.Number)

print(result)



if isinstance(n, numbers.Number):

print(f'{n} is number: {type(n)}') # 1.2 is number: <class 'float'>