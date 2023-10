g_var = 'deep insider'



def myfunc1():

# g_varは自由変数でグローバルスコープのg_varを参照する

print(f'in myfunc1 g_var: {g_var}') # in myfunc1 g_var: deep insider



print(f'module top g_var: {g_var}') # module top g_var: deep insider

myfunc1() # in myfunc1 g_var: deep insider



def myfunc2():

g_var = 'atmarkit' # 関数のローカルスコープに変数g_varを定義

print(f'in myfunc2 g_var: {g_var}')



print(f'module top g_var: {g_var}') # module top g_var: deep insider

myfunc2() # in myfunc2 g_var: atmarkit

print(f'module top g_var: {g_var}') # module top g_var: deep insider



def myfunc3():

global g_var # 変数g_varはグローバル変数

print(f'in myfunc3 g_var: {g_var}')

g_var = 'windows insider'



print(f'module top g_var: {g_var}') # module top g_var: deep insider

myfunc3() # in myfunc3 g_var: deep insider

print(f'module top g_var: {g_var}') # module top g_var: windows insider



def myfunc4():

print(f'in myfunc4 g_var: {g_var}') # SyntaxError

global g_var # global文で列挙する前に変数g_varを使ってはいけない

g_var = 'something'



def myfunc5():

global g_var2 # 未定義のグローバル変数をglobal文で宣言

g_var2 = 'itmedia'

print(f'in myfunc5 g_var2: {g_var2}')



myfunc5() # in myfunc5 g_var2: itmedia

print(f'module top g_var2: {g_var2}') # module top g_var2: itmedia