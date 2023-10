def make_func0():

greet = 'hello'

def func(to):

print(f'{greet} {to}') # make_func0関数のローカル変数greetを参照

return func



myfunc = make_func0()

myfunc('world') # hello world



def make_func1():

greet = 'hello'

def func(to):

greet = 'goodbye' # func関数のローカル変数greetを定義

print(f'{greet} {to}') # func関数のローカル変数greetを参照

return func



myfunc = make_func1()

myfunc('world') # goodbye world(func関数のローカル変数greetを参照)



def check_var():

greet = 'hello'

def func(to):

greet = 'goodbye'

print(f'{greet} {to}')

func('world')

print(f'greet after calling func: {greet}')



check_var()

# 出力結果:

#goodbye world

#greet after calling func: hello



def make_func2():

greet = 'hello'

def func(to):

nonlocal greet # greetが外側のスコープで定義されていることを宣言

greet = 'goodbye' # ローカル変数ではなく外側のスコープにあるgreetに代入

print(f'{greet} {to}')

return func



myfunc = make_func2()

myfunc('world') # goodbye world(make_func2関数のローカル変数greetを参照)



def check_nonlocal():

greet = 'hello'

print('before def func:', greet)

def func(to):

nonlocal greet

greet = 'goodbye'

print(f'{greet} {to}')

func('world') # 上で定義しているローカル関数funcを呼び出す

print('after call func:', greet) # この関数のローカル変数greetの値を確認



check_nonlocal()

# 出力結果:

#before def func: hello

#goodbye world

#after call func: goodbye



def make_func3():

greet = 'hello'

def func(to):

print(greet) # SyntaxError:func関数のローカル変数greetを宣言前に使用

nonlocal greet

greet = 'goodbye'

print(f'{greet} {to}')

return func



def make_counter():

#cnt = 0

def counter():

nonlocal cnt # SyntaxError:変数cntが定義されていない

cnt += 1

return cnt

return counter