# サンプルファイルの用意

from pathlib import Path



files = ['1.txt', '2.txt', 'foo.csv', 'bar.csv', 'sample', '.foorc']

for name in files:

Path(name).touch()



files = ['data01.csv', 'data02.csv', 'txtdata03.txt']

Path('data').mkdir(exist_ok=True)

for name in files:

Path('data', name).touch()



hidden_files = ['.barrc', '.bazrc']

Path('.hidden').mkdir(exist_ok=True)

for name in hidden_files:

Path('.hidden', name).touch()



import glob



# 全てのパス名を取得(隠しファイルを除く)

result = glob.glob('*')

print(result)

# 出力結果:

#['foo.csv', 'data', 'bar.csv', '2.txt', 'sample.py', 'sample', '1.txt']



# 拡張子を持つ全てのパス名を取得

result = glob.glob('*.*')

print(result)

# 出力結果:

#['foo.csv', 'bar.csv', '2.txt', 'sample.py', '1.txt']



# 拡張子が「.csv」のパス名を取得

result = glob.glob('*.csv')

print(result) # ['foo.csv', 'bar.csv']



# 「1文字のベース名.拡張子」のパス名を取得

result = glob.glob('?.*')

print(result) # ['2.txt', '1.txt']



# 「f」か「1」で始まる3文字のベース名と拡張子のパス名を取得

result = glob.glob('[f1]??.*')

print(result) # ['foo.csv']



# 「1」で始まらない拡張子が「txt」のパス名を取得

result = glob.glob('[!1].txt')

print(result) # ['2.txt']



# 隠しファイル(名前がドット「.」で始まるファイル/ディレクトリ)のパス名を取得

result = glob.glob('.*')

print(result) # ['.hidden', '.foorc']



# 「data」ディレクトリを検索対象とする:Python 3.10以降

result = glob.glob('*.*', root_dir='data')

print(result) # ['txtdata03.txt', 'data01.csv', 'data02.csv']



result = glob.glob('data/*')

print(result)

# 出力結果:

#['data/txtdata03.txt', 'data/data01.csv', 'data/data02.csv']

# 出力結果:(Windows)

#['data\\data01.csv', 'data\\data02.csv', 'data\\txtdata03.txt']



# 再帰的に全てのパス名を取得

result = glob.glob('**', recursive=True)

print(result)

# 出力結果:

#['foo.csv', 'data', 'data/txtdata03.txt', 'data/data01.csv',

# 'data/data02.csv', 'bar.csv', '2.txt', 'sample.py', 'sample', '1.txt']

# 出力結果:(Windows)

#['1.txt', '2.txt', 'bar.csv', 'data', 'data\\data01.csv', 'data\\data02.csv',

# 'data\\txtdata03.txt', 'foo.csv', 'sample', 'sample.py']



# 再帰的に全てのパス名を取得(隠しファイルを含む):Python 3.11以降

result = glob.glob('**', recursive=True, include_hidden=True)

print(result)

# 出力結果:

#['.hidden', '.hidden/.barrc', '.hidden/.bazrc', 'foo.csv', 'data',

# 'data/txtdata03.txt', 'data/data01.csv', 'data/data02.csv', 'bar.csv',

# '2.txt', 'sample.py', 'sample', '1.txt', '.foorc']

# 出力結果:(Windows)

#['.foorc', '.hidden', '.hidden\\.barrc', '.hidden\\.bazrc', '1.txt', '2.txt',

# 'bar.csv', 'data', 'data\\data01.csv', 'data\\data02.csv',

# 'data\\txtdata03.txt', 'foo.csv', 'sample', 'sample.py']



# 特殊文字をエスケープする

Path(r'?.txt').touch()

result = glob.glob('?.txt')

print(result) # ['?.txt', '2.txt', '1.txt']



target = glob.escape('?.txt')

print(target) # [?].txt



result = glob.glob(target)

print(result) # ['?.txt']