# 整数の0と1を反転する

def invert_0_and_1(x):

return int(not x)



result = invert_0_and_1(0)

print(result) # 1



result = invert_0_and_1(1)

print(result) # 0



result = invert_0_and_1(2) # 0以外の値は0になる

print(result) # 0



# ビット単位に0と1を反転させる

from math import log2, ceil



def invert_bitwise(x):

if x == 0:

d = 1

else:

d = ceil(log2(abs(x))) + 1 # ビット幅を求める

mask = (1 << d) - 1

tmp = ~x

orig_repr = f'{x & mask:0= {d+1}b}'

inverted_repr = f'{tmp & mask:0= {d+1}b}'

#print(f'{orig_repr}

{inverted_repr}')

return orig_repr, inverted_repr



o, i = invert_bitwise(-128)

print(f'{o}

{i}')

# 出力結果:

# 10000000

# 01111111



o, i = invert_bitwise(0)

print(f'{o}

{i}')

# 出力結果:

# 0

# 1



o, i = invert_bitwise(5)

print(f'{o}

{i}')

# 出力結果:

# 0101

# 1010