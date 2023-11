filename = 'sample.txt'



with open(filename, 'w') as f:

print('hello', file=f)



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents) # hello



# リストの書き込み

l0 = ['1', '2', '3']

with open(filename, 'w') as f:

print(l0, file=f) # 引数はstr関数と同様に文字列化される



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents) # ['1', '2', '3']



l1 = eval(contents) # 書き込んだ内容を読み込んでeval関数でオブジェクトに復元

print(type(l1)) # <class 'list'>

print(l1) # ['1', '2', '3']



# リストの内容をCSV形式で書き込む

l0 = [1, 2, 3]



result = ', '.join([str(x) for x in l0])

print(result) # 1, 2, 3



with open(filename, 'w') as f:

f.write(result)



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents) # 1, 2, 3



print(*l0, sep=', ') # 1, 2, 3



with open(filename, 'w') as f:

print(*l0, sep=', ', file=f)



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents) # 1, 2, 3



# リストのリストをファイルに書き込む(writeメソッドを使用)

l0 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]



result = ''

with open(filename, 'w') as f:

for l in l0:

result += ', '.join([str(x) for x in l]) + '

'

f.write(result)



with open(filename, 'w') as f:

for l in l0:

result = ', '.join([str(x) for x in l]) + '

'

f.write(result)



with open(filename, 'w') as f:

result = []

for l in l0:

result.append(', '.join([str(x) for x in l]) + '

')

#result = [', '.join([str(x) for x in l]) + '

' for l in l0]

f.writelines(result)



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents)



# リストのリストをファイルに書き込む(print関数を使用)

l0 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]



with open(filename, 'w') as f:

for l in l0:

print(*l, sep=', ', file=f)



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents)



# 文字列はシングルクオートで囲みたいという場合は一手間が必要になる

l0 = [['1', '2', '3'], [4, 5, 6]]

with open(filename, 'w') as f:

for l in l0:

print(*l, sep=', ', file=f)

print(*[repr(x) for x in l], sep=', ', file=f)



with open(filename) as f:

contents = f.read()

print(contents)

# 出力結果:

#1, 2, 3

#'1', '2', '3'

#4, 5, 6

#4, 5, 6