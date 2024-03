from os.path import splitext



# os.path.splitext関数はパスを拡張子とそれ以外に分割する

w_file = 'C:\\tmp\\pytips\\foo.txt'

u_file = '/tmp/pytips/foo.txt'



result = splitext(w_file)

print(result) # ('C:\\tmp\\pytips\\foo', '.txt')

result = splitext(u_file)

print(result) # ('/tmp/pytips/foo', '.txt')



w_dir = 'C:\\tmp\\pytips\\'

u_dir = '/tmp/pytips/'



result = splitext(w_dir)

print(result) # ('C:\\tmp\\pytips\\', '')

result = splitext(u_dir)

print(result) # ('/tmp/pytips/', '')



# PathクラスのインスタンスでもOK

from pathlib import Path



u_file = Path(u_file)

print(u_file) # /tmp/pytips/foo.txt

result = splitext(u_file)

print(result) # ('/tmp/pytips/foo', '.txt')



# os.path.splitext関数は最後の拡張子以降を拡張子として扱う

f = '/tmp/foo/bar.tar.gz'

result = splitext(f)

print(result) # ('/tmp/foo/bar.tar', '.gz')



f = '/tmp/foo/readme'

result = splitext(f) # 拡張子がなければタプルの拡張子部分は空文字列

print(result) # ('/tmp/foo/readme', '')



# 拡張子に応じて何らかの処理を行う

# 準備

from pathlib import Path



d = Path('pytips/test')

d.mkdir(parents=True, exist_ok=True)



f0 = Path(d, 'foo.txt') # 'pytips/test/foo.txt'

f1 = d / Path('bar.csv') # 'pytips/test/bar.csv'

f2 = d / 'baz.tsv' # pytips/test/baz.tsv'



print(d) # pytips/test

print(f0) # pytips/test/foo.txt

print(f1) # pytips/test/bar.csv

print(f2) # pytips/test/baz.tsv



f0.touch()

f1.touch()

f2.touch()



# Path.iterdirメソッドでディレクトリを走査する

for item in d.iterdir():

root, ext = splitext(item)

match(ext):

case '.txt':

print('processing a text file:', item)

case '.csv' | '.tsv':

print('processing a csv/tsv file:', item)

case _:

print('do nothing:', item)



# os.scandir関数でディレクトリを走査する

import os

for item in os.scandir(d):

root, ext = splitext(item) # DirEntryクラスのインスタンスでもOK

if ext == '.txt':

print('processing a text file:', item.name)

elif ext == '.csv' or ext == '.tsv':

print('processing a csv/tsv file:', item.name)

else:

print('do nothing:', item.name)