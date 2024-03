from os.path import split



p = '/tmp/foo/bar.txt'

result = split(p)

print(result) # ('/tmp/foo', 'bar.txt')



p = 'C:\\tmp\\foo\\bar.txt'

result = split(p)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', 'C:\\tmp\\foo\\bar.txt')

# Windows:('C:\\tmp\\foo', 'bar.txt')



# Windows上で動作するPythonと同様なパス分割を行う

import ntpath



p = 'C:\\tmp\\foo\\bar.txt'

result = ntpath.split(p)

print(result) # ('C:\\tmp\\foo', 'bar.txt')



# パスがセパレーターで終わっている場合

p = '/tmp/foo/'

result = split(p)

print(result) # ('/tmp/foo', '')



p = 'C:\\tmp\\foo\\'

result = split(p)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', 'C:\\tmp\\foo\\')

# Windows:('C:\\tmp\\foo', '')



result = ntpath.split(p)

print(result) # ('C:\\tmp\\foo', '')



p = '/tmp/foo' # fooはディレクトリかファイルか分からない

result = split(p)

print(result) # ('/tmp', 'foo')



# os.path.split関数とos.path.isdir関数、os.path.isfile関数を組み合わせる

Path('sample').mkdir(exist_ok=True)

Path('sample/foo').mkdir(exist_ok=True)

Path('sample/bar').mkdir(exist_ok=True)

Path('sample/foo.txt').touch(exist_ok=True)

Path('sample/bar.txt').touch(exist_ok=True)



import os



d = 'sample'

for item in os.listdir(d):

p = d + '/' + item

head, tail = split(p)

if os.path.isdir(p):

print(f'{tail} is a directory')

elif os.path.isfile(p):

print(f'{tail} is a file')



# パスにセパレーターが含まれていない場合

p = 'foo.txt'

result = split(p)

print(result) # ('', 'foo.txt')



# パスがファイルシステムのルートを参照する場合

p = '/'

result = split(p)

print(result)



# Pathクラスのインスタンスをos.path.split関数に渡す

from pathlib import Path



p = Path('/tmp/foo/bar.txt')

result = split(p)

print(result) # ('/tmp/foo', 'bar.txt')



p = Path('C:\\tmp\\foo\\bar.txt')

result = split(p)

print(result) # UNIXとWindowsで結果が異なる



result = ntpath.split(p)

print(result) # ('C:\\tmp\\foo', 'bar.txt')