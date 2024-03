from os.path import splitdrive



wp = 'C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt'

result = splitdrive(wp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', 'C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

# Windows:('C:', '\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



# UNIX形式のパスを渡すとドライブ要素は常に空文字列

up = '/tmp/foo/bar/baz.txt'

result = splitdrive(up)

print(result) # ('', '/tmp/foo/bar/baz.txt')



# Windows上で動作するPythonと同様にパスを分割する

import ntpath



result = ntpath.splitdrive(wp)

print(result) # ('C:', '\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



uncp = '\\\\server\\SharedFolders\\pytips'

result = splitdrive(uncp)

print(result)

# macOS:('', '\\\\server\\SharedFolders\\pytips')

# Windows:('\\\\server\\SharedFolders', '\\pytips')



uncp = '\\\\.\\z:\\pytips'

result = splitdrive(uncp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', '\\\\.\\z:\\pytips')

# Windows:('\\\\.\\z:', '\\pytips')



# 相対パス

up = 'foo/bar/baz.txt'

result = splitdrive(up)

print(result) # ('', 'foo/bar/baz.txt')



wp = 'd:foo\\bar\\baz.txt' # fooはDドライブのカレントディレクトリにある

result = splitdrive(wp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', 'd:foo\\bar\\baz.txt')

# Windows:('d:', 'foo\\bar\\baz.txt')



# path-like object

from pathlib import Path



wp = Path('C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

result = splitdrive(wp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', 'C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

# Windows:('C:', '\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



result = ntpath.splitdrive(wp)

print(result) # ('C:', '\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')