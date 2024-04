from os.path import splitroot



up = '/tmp/foo/bar/baz.txt'

result = splitroot(up) # UNIX環境ではドライブ要素は常に空文字列

print(result) # ('', '/', 'tmp/foo/bar/baz.txt')



wp = 'C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt'

result = splitroot(wp) # Windows形式のパスは環境で結果が異なる

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', '', 'C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

# Windows:('C:', '\\', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



import ntpath # Windowsと同じ結果を得るにはntpathモジュールを使う

result = ntpath.splitroot(wp)

print(result) # ('C:', '\\', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



# 相対パス

up = 'tmp/foo/bar/baz.txt'

result = splitroot(up)

print(result) # ('', '', 'tmp/foo/bar/baz.txt')



wp = 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt'

result = splitroot(wp)

print(result) # ('', '', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



# ドライブ文字付の相対パス

wp = 'D:tmp\\foo\\bar\\baz.txt'

result = splitroot(wp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', '', 'D:tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

# Windows:('D:', '', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



result = ntpath.splitroot(wp)

print(result) # ('D:', '', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



# UNCパス

uncp = '\\\\server\\SharedFolders\\pytips'

result = splitroot(uncp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', '', '\\\\server\\SharedFolders\\pytips')

# Windows:('\\\\server\\SharedFolders', '\\', 'pytips')



result = ntpath.splitroot(uncp)

print(result) # ('\\\\server\\SharedFolders', '\\', 'pytips')



# path-like object

from pathlib import Path



up = Path('/tmp/foo/bar/baz.txt')

result = splitroot(up)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', '/', 'tmp/foo/bar/baz.txt')

# Windows:('', '\\', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



wp = Path('C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

result = splitroot(wp)

print(result)

# 出力結果:

# macOS:('', '', 'C:\\tmp\\foo\\bar\\baz.txt')

# Windows:('C:', '\\', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')



result = ntpath.splitroot(wp)

print(result) # ('C:', '\\', 'tmp\\foo\\bar\\baz.txt')