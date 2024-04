param location string = resourceGroup().location

param siteName string // App Serviceの名前



// リソース生成: App Serviceのサイト本体

resource webApp 'Microsoft.Web/sites@2022-09-01' = {

name: siteName // App Service名

location: location

properties: {

serverFarmId: appServicePlan.id // App ServiceプランのIDを指定

// ……<省略>……

}

}



// 拡張リソース生成: 診断設定

resource diagSetting 'Microsoft.Insights/diagnosticSettings@2021-05-01-preview' = {

name: 'diag-storage-${siteName}' // この診断設定の名前

scope: webApp // ひも付けるApp Serviceのリソースを指定

properties: {

storageAccountId: logStgAccount.id // ログ用ストレージアカウントのIDを指定

logs: [for log in diagSettings.logs: { // 保存するログをループで1つずつ指定

category: log // ログ名称

enabled: true

}]

}

}